हिमाचल: कुल्लू के बाद मंडी में बड़ा हादसा, नए साल का जश्न मनाने जा रहे 5 दोस्तों की कार खाई में गिरी; 3 की हालत गंभीर

गगन ठाकुर, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद मंडी में भी एक बड़ा हादसा पेश आया है। सराज विधानसभा क्षेत्र में कांडा के समीप नौणी मोड़ पर एक नैनो कार खाई में जा गिरी। पांच दोस्तों का दल नए साल का जश्न मनाने जा रहा था। हादसे में पांचों दोस्त घायल हो गए व तीन की हालत गंभीर है। हादसा वीरवार दोपहर करीब 12 बजे पेश आया।



पुलिस से मिली जानकारी अनुसार एचपी 33 ई 1463 नैनो कार कांडा के समीप नौणी मोड़ में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार तीन पुरुष व दो महिला सवार घायल हो गए।



हादसे में 19 वर्षीय चालक तरुण, 15 वर्षीय सिमरन, 17 साल की यशिका, 18 वर्षीय आर्यन राणा व 18 साल का हिमांशु घायल हो गए हैं। सभी दोस्त नेरचौक के आसपास के रहने वाले हैं।