    हिमाचल: कुल्लू के बाद मंडी में बड़ा हादसा, नए साल का जश्न मनाने जा रहे 5 दोस्तों की कार खाई में गिरी; 3 की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मंडी में नए साल का जश्न मनाने जा रहे पांच दोस्त एक नैनो कार में खाई में गिर गए। सराज विधानसभा क्षेत्र के कांडा के पास नौणी मोड़ पर हु ...और पढ़ें

    मंडी के सराज में कार हादसे में घायल लड़की को एंबुलेंस में रेफर करते हुए।

    गगन ठाकुर, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद मंडी में भी एक बड़ा हादसा पेश आया है। सराज विधानसभा क्षेत्र में कांडा के समीप नौणी मोड़ पर एक नैनो कार खाई में जा गिरी। पांच दोस्तों का दल नए साल का जश्न मनाने जा रहा था। हादसे में पांचों दोस्त घायल हो गए व तीन की हालत गंभीर है। हादसा वीरवार दोपहर करीब 12 बजे पेश आया। 

    पुलिस से मिली जानकारी अनुसार एचपी 33 ई 1463 नैनो कार कांडा के समीप नौणी मोड़ में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार तीन पुरुष व दो महिला सवार घायल हो गए।

    हादसे में 19 वर्षीय चालक तरुण, 15 वर्षीय सिमरन, 17 साल की यशिका, 18 वर्षीय आर्यन राणा व 18 साल का हिमांशु घायल हो गए हैं। सभी दोस्त नेरचौक के आसपास के रहने वाले हैं। 

    नए साल का जश्न मनाने जा रहे थे पांचों

    बताया जा रहा है कि ये सभी नए साल का जश्न मनाने के लिए सराज विधानसभा क्षेत्र के मनरेगा पार्क जा रहे थे। इस दौरान इनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी।

    बगस्याड से रेफर किए घायल

    स्थानीय लोगों ने कार गिरते देख ली व दुर्घटना की सूचना 108 को दी गई। जिसके बाद एंबुलेंस से घायलों को नागरिक अस्पताल बगस्याड लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगामी उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है।

    जंजैहली और गोहर से मंगवानी पड़ी एंबुलेंस

    घायलों को नागरिक अस्पताल बगस्याड ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद तीन गंभीर घायलों को रेफर करने की बारी आई तो एक एम्बुलेंस होने के कारण करीब 27 किलोमीटर दूर से दूसरी 108 एंबुलेंस मंगवानी पड़ी। इसके अलावा एक अन्य एंबुलेंस 28 किलोमीटर दूर गोहर से मंगवानी पड़ी, जिसे पहुंचने में करीब एक घंटे का समय लग गया।