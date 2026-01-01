हिमाचल: शिक्षकों पर कम होगा गैर शैक्षणिक कार्य का बोझ, हर टीचर के जिम्मे आएंगे एक से दो काम; विभाग के आदेश में क्या?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ कम होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए सिरे से नियम तय कर काम का बंटवारा कर दिया है। स्कूल में हर शिक्षक के जिम्मे एक से दो कार्य आएंगे। वीरवार को इस संबंध में स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

31 तरह के अतिरिक्त कार्य करते हैं शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों से 31 विभिन्न तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं। छात्रवृत्ति, एनएसएस, ईको क्लब, एनसीसी, मिड-डे-मील, वर्दी और किताबों का वितरण, स्काउट एंड गाइड, आपदा प्रबंधन, पुस्तकालय रखरखाव, युवा संसद, स्वच्छता अभियान, सरकारी सर्वे, मतदाता सूची अद्यतन, जनगणना, जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण, रिकॉर्ड रखरखाव, विभिन्न प्रोजेक्ट की फीडिंग, स्कूल-स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन का जिम्मा भी शिक्षकों पर रहता है।