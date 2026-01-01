शिमला के कोटशेरा कॉलेज के 5 NCC कैडेट एक साथ भारतीय सेना में हुए चयनित, देश की रक्षा में देंगे सेवाएं
शिमला के कोटशेरा कॉलेज के पांच एनसीसी कैडेट्स, अंकित, अरुण, मुनीश, गौरव और अरविंद, का भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिक के रूप में चयन हुआ है। उन्होंने श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश जिला शिमला के कोटशेरा कॉलेज के पांच एनसीसी कैडेट भारतीय सेना में चयनित हुए हैं। कैडेट अंकित, कैडेट अरुण, कैडेट मुनीश, कैडेट गौरव व कैडेट अरविंद का भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिक के तौर पर चयन हुआ है।
शारीरिक परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण को पास करते हुए अंतिम मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर लिया है।
कॉलेज प्रशासन ने किए सम्मानित
इस अवसर पर एनसीसी की तरफ सम्मान समारोह में प्राचार्य डॉ. गोपाल चौहान ने छात्रों को आगामी भविष्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि एनसीसी कोटशेरा ने साल भर होने वाले विभिन्न कैंप तथा प्रतियोगिताओं में उच्चतम प्रदर्शन करते हुए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं और महाविद्यालय का नाम रोशन किया। एनसीसी छात्रों में अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम का संचार करती है।
क्या कहते हैं एनसीसी अधिकारी
महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी डॉ. अजय गर्ग ने बताया कि इस वर्ष 16 एनसीसी कैडेट्स ने विभिन्न स्थानों पर आठ राष्ट्रीय कैंप में भाग लिया है। सैनिक कैंप तथा रिपब्लिक डे कैंप भी शामिल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।