शिमला में हिंदू सम्मेलन समिति ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, समाज से संगठित होने का आह्वान

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ठाकुर श्री सत्यनारायण कपूरिया मंदिर परिसर में वीरवार को हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा तुलसी पूजन और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेशभर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।



कार्यक्रम में आचार्य मानव शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक वीर सिंह रांगड़ा मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की, जबकि विशेष अतिथि प्रो. अनिल वर्मा, ललित मोहन भारती और रोशन चौधरी रहे।

संगठित होने का आह्वान कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी पूजन के साथ हुई, जिसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुख्य वक्ता प्रांत संघ चालक वीर सिंह रांगड़ा ने सम्मेलन में हिंदू समाज के लोगों से एकजुट होकर संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने हिंदू धर्म के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया।

धार्मिक प्रणाली से जुड़े संस्थान में पढ़ाएं बच्चे उन्होंने कहा कि समाज को नई दिशा देने के साथ-साथ राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना काफी जरूरी है। सम्मेलन में हिंदू समाज के सभी वर्गों, युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यातिथि ने अपने बच्चों को ऐसे संस्थान में पढ़ाई करवाएं, जो धार्मिक प्रणाली से जुड़ा हुआ हो। वो नहीं जो अंग्रेजों द्वारा यहां लाया गया हो, इसे पढ़ेगें तो हमारे बच्चे बाहर वालों की ही प्रशंसा करेंगे।