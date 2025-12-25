शिमला: ढली के एक भवन में चल रहा धर्म परिवर्तन करवाने का खेल, देवभूमि संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली क्षेत्र में एक भवन के धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। इस बारे में वीरवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने

ढली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने पुलिस से इस बारे में उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है।



थाना प्रभारी ढली को दिए गए ज्ञापन के समिति ने आरोप लगाया है कि ढली क्षेत्र सहित आसपास के कुछ स्थानों पर कुछ भवनों, हालों में नियमित रूप से चर्च, प्रार्थना-सभा, धार्मिक मीटिंग्स आयोजित की जा रही हैं, जिनके संबंध में पुलिस अथवा सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से विधिक अनुमति लिए जाने को लेकर गंभीर संदेह है।

नियमित प्रार्थना की जा रही समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि विशेष रूप से ढली में नगर निगम कम्युनिटी हॉल के साथ स्थित भवन, जिसके शीर्ष तल पर चेत राम तेलू राम की दुकान है तथा उसके नीचे के तल पर नियमित रूप से इन्डोर प्रार्थना, धार्मिक सभाएं आयोजित किए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है।