शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए खुशी की खबर, स्केटिंग का भी उठा सकेंगे लुत्फ; सात दिन बाद हुई शुरुआत

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आइस स्केटिंग रिंक में फिर से एक बार रौनक लौट आई है। शिमला आने वाले पर्यटक भी यहां स्केटिंग का लुत्फ ले सकेंगे। रिंक में फिर से सात दिन बाद स्केटिंग शुरू हो गई है। अभी तक रिंक में स्केटिंग के 13 सेशन हुए हैं। रिंक में बर्फ अच्छी तरह न जमने के कारण स्केटिंग नहीं हो रही थी।

पर्यटकों व युवाओं में उत्साह दिन में अधिक तापमान होने के कारण रिंक की बर्फ पिघल रही थी। रिंक में सुबह वाला सेशन किया गया है। इस सेशन में बच्चों से लेकर युवा तक स्केटिंग करने के लिए पहुंचे थे। आइस स्केटिंग रिंक में सर्दियों के दौरान बहुत संख्या में पर्यटक व युवा स्केटिंग करने के लिए पहुंचते है।

बच्चे भी पहुंचते हैं रिंक में हर साल रिंक में स्केटिंग करवाई जाती है। यहां पर स्केटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा बच्चों व युवा आते है। सर्दियों में स्कूल बंद होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को लेकर यहां पर पहुंचते हैं।

आइस स्केटिंग हॉकी आइस स्केटिंग रिंक में स्केटरों को अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। यहां पर आइस हॉकी के लिए भी खिलाड़ी को बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं। आइस स्केटिंग क्लब देश का पहला ओपन एयर स्केटिंग क्लब है, जहां प्राकृतिक तौर पर बर्फ जमाई जाती है। आइस स्केटिंग क्लब लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक एशिया का एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंक है।