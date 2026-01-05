Shimla News: शिमला शहर में सड़क किनारे नहीं लगानी पड़ेगी अब गाड़ी, 16.09 करोड़ से बनेंगी यहां 23 नई पार्किंग
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े शहर शिमला में अब पार्किंग की समस्या काफी हद तक हल होने की उम्मीद है। नगर निगम शिमला शहर में 23 नई पार्किंग का निर्माण करेगा। इसके निर्माण पर 16.09 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनके निर्माण के लिए नगर निगम ने शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं।
सभी पार्किंग की कुल अनुमानित लागत में से 75 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए भी नगर निगम ने शहरी विकास विभाग से मांग उठाई है। अब नगर निगम को इन प्रस्तावों पर अनुमति मिलने का इंतजार है।
सड़क किनारे खड़े वाहन लगाते हैं ट्रैफिक जाम
नई पार्किंग बनने से शहर में पार्किंग की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। शिमला में पार्किंग की समस्या के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्किंग की समस्या के कारण लोग सड़क किनारे वाहन पार्क करते हैं, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को झेलनी पडती है। ऐसे में इन पार्किंग के निर्माण से सैकड़ो वाहनों को पार्क करने की क्षमता तैयार होगी और लोगों को परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
वहीं शहर में इस बार कई पार्किंगों का उद्घाटन भी हो सकता है। इनमें एसडीए कांप्लेक्स, आकलैंड टनल समेत कई पार्किंग शामिल है।
यहां बनेगी पार्किंग
- भट्ठाकुफर में स्मीट्री के समीप 1.50 करोड़ रुपये से बनेगी पार्किंग कम कम्यूनिटी सेंटर।
- कसुम्पटी की जीवनू कालोनी में 2.95 करोड़ रुपये से बनेगी कार पार्किंग।
- ढली के इंद्रनगर में 1.25 करोड़ रुपये से।
- कसुम्पटी के विजयनगर में 50 लाख रुपये।
- पटयोग वार्ड में 30 लाख रुपये से कार पार्किंग।
- नू शिमला में जी ढाबा के समीप 20 लाख रुपये ये।
- शांति विहार में डीडी मेहता पेट्रोल पंप के समीप 60 लाख रुपये से।
- शांति विहार की डिंगुधार सड़क पर 40 लाख रुपये।
- कसुम्पटी में छोटा शिमला प्राइमरी स्कूल के समीप 15 लाख से।
- समरहिल वार्ड में विला के समीप 30 लाख रुपये।
- हाउसिंग बोर्ड कालोनी सांगटी में 25 लाख रुपये से।
- शांति विहार में रमेश भवन फ्रूड के समीप 50 लाख रुपये से।
- कैथू वार्ड में एक करोड़ रुपये से मार्निंग व्यू पार्किंग का नया फ्लोर।
- 30 लाख रुपये से शांगरी हाउस शांकली के पास रूल्दूभट्ठा में बनेगी पार्किंग।
- खलीणी के समीप वीरखाना में 40 लाख रुपये से।
- कनलोग वार्ड के टिंबर हाउस में 30 लाख रुपये से।
- विकासनगर सड़क पर 30 लाख रुपये से।
- टूटीकंडी के बाग गांव में 20 लाख रुपये से।
- कनलोग में लीलाधर इंटरप्राइसेज के समीप 30 लाख रुपये से।
- संजौली में सेंट जेवियर स्कूल के समीप 2.50 करोड़ रुपये से।
- बालूगंज में पीडब्ल्यडी स्टोर के समीप 1.29 करोड़ रुपये से।
