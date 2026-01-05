Shimla News: शिमला शहर में सड़क किनारे नहीं लगानी पड़ेगी अब गाड़ी, 16.09 करोड़ से बनेंगी यहां 23 नई पार्किंग

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े शहर शिमला में अब पार्किंग की समस्या काफी हद तक हल होने की उम्मीद है। नगर निगम शिमला शहर में 23 नई पार्किंग का निर्माण करेगा। इसके निर्माण पर 16.09 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनके निर्माण के लिए नगर निगम ने शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं। सभी पार्किंग की कुल अनुमानित लागत में से 75 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए भी नगर निगम ने शहरी विकास विभाग से मांग उठाई है। अब नगर निगम को इन प्रस्तावों पर अनुमति मिलने का इंतजार है।

सड़क किनारे खड़े वाहन लगाते हैं ट्रैफिक जाम

नई पार्किंग बनने से शहर में पार्किंग की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। शिमला में पार्किंग की समस्या के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्किंग की समस्या के कारण लोग सड़क किनारे वाहन पार्क करते हैं, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को झेलनी पडती है। ऐसे में इन पार्किंग के निर्माण से सैकड़ो वाहनों को पार्क करने की क्षमता तैयार होगी और लोगों को परेशानी से छुटकारा मिलेगा।



वहीं शहर में इस बार कई पार्किंगों का उद्घाटन भी हो सकता है। इनमें एसडीए कांप्लेक्स, आकलैंड टनल समेत कई पार्किंग शामिल है।