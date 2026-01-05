Him MSME Fest: बीटेक के छात्र ने दिखाया रास्ता और दुकानदार से कंपनी का संचालक बन गया ऊना का विपिन, स्टार्टअप देख लोग हैरान
हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में 16 स्टार्टअप संचालकों ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानियाँ साझा कीं। दिल्ली, मुंबई और पुणे के निवेशकों ने उनके प्रस्तावों मे ...और पढ़ें
प्रकाश भारद्वाज, शिमला। हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में सूक्ष्म और लघु स्तर पर शुरुआत करने वाले 16 स्टार्टअप संचालकों ने शिमला स्थित पीटरहाफ में संवाद कार्यक्रम में संघर्ष से लेकर यहां तक की यात्रा के अनुभव साझा किए। दिल्ली, मुंबई व पुणे से स्टार्टअप को सीड मनी से सहारा देने के लिए आई कंपनियों के यश लाहोती, गौरव शाह, विदित चौहान, भगवती मंत्री व अभिलाष गुप्ता ने प्रस्तावों को सुना और सकारात्मक रुख दिखाया। अब सीड मनी मिलने का इंतजार है।
बीटेक के छात्र ने दिखाया रास्ता : विपिन
ऊना जिले की बसोली लेओपैन मोटर्स कंपनी के संचालक विपिन कुमार का कहना है कि मुझे फंडिंग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैं बसोली में 2019 में कलपुर्जों के पारिवारिक व्यवसाय को देखता था। दुकान से कलपुर्जे लेकर जाने वाले बीटेक के छात्र ने मशीन बनाई थी। उसकी फोटो सहित सफलता की कहानी समाचार पत्र में प्रकाशित होने से मुझे प्रेरणा मिली। कुछ अलग करने के सपने के साथ उद्योग विभाग के साथ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 2018 में पहले 20 लाख और फिर 50 लाख रुपये की फंडिंग स्टार्टअप इंडिया और हिम स्टार्टअप से ई-रिक्शा का मॉडल तैयार किया। इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक रिक्शा व सामान ढुलाई रिक्शा भी तैयार किया।
हर माह 10 कर्मचारियों के साथ 60 ई-रिक्शा तैयार कर रहे
पंडोगा में हजार वर्ग मीटर में स्थापित यूनिट में 10 कर्मचारियों के साथ हर माह 60 ई-रिक्शा तैयार करते हैं। मांग पर पंजाब व चंडीगढ़ भी भेजे जाते हैं। एक करोड़ रुपये निवेश से शुरू किया काम अब तीन करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। मैंने दुबई में महिंद्रा, फोक्सवेगन, मर्सिडीज में काम किया।
जलसंकट देखा तो ढूंढा समाधान : गौरव
द रिज एनवायरमेंट कंसल्टेंट्स कंपनी सोलन के संचालक गौरव प्रकाश राजा ने कहा कि उनका सीड मनी देने में सक्षम कंपनियों से संवाद हुआ। 75 लाख रुपये देने पर मेरा स्टार्टअप टेक आफ स्थिति में पहुंच जाएगा। राजस्थान में पढ़ाई के बाद 2012-13 में शिमला लौटा तो लोग पानी के लिए परेशान थे। 2016 में स्टार्टअप कंपनी द रिच एनवायरनमेंट कंसल्टेंट्स जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए शुरू की।
होटल, कार वाश और शहरी ढांचों में पानी की बर्बादी ने सोचने पर मजबूर किया कि इतनी वर्षा के बावजूद टैंकर क्यों मंगवाने पड़ गए हैं। यहीं से वर्षा जल संचयन, जल रिसाइकिलिंग और सतत ड्रेनेज सिस्टम पर आधारित समाधान विकसित करने की शुरुआत हुई।
कंपनी को नवाचारों के लिए 2020 में केंद्र से नेशनल स्टार्टअप अवार्ड तथा जल संरक्षण माडल पर यूनेस्को सीडीडब्ल्यूबी वाटर हारवेस्टिंग अवार्ड मिला है। कंपनी ने 500 से अधिक प्रोजेक्ट के माध्यम से 10 करोड़ लीटर पानी को रिसाइकिल कर चुकी है और अब तक 8200 से अधिक लोगों के साथ कार्य कर चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।