Him MSME Fest: बीटेक के छात्र ने दिखाया रास्ता और दुकानदार से कंपनी का संचालक बन गया ऊना का विपिन, स्टार्टअप देख लोग हैरान

प्रकाश भारद्वाज, शिमला। हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में सूक्ष्म और लघु स्तर पर शुरुआत करने वाले 16 स्टार्टअप संचालकों ने शिमला स्थित पीटरहाफ में संवाद कार्यक्रम में संघर्ष से लेकर यहां तक की यात्रा के अनुभव साझा किए। दिल्ली, मुंबई व पुणे से स्टार्टअप को सीड मनी से सहारा देने के लिए आई कंपनियों के यश लाहोती, गौरव शाह, विदित चौहान, भगवती मंत्री व अभिलाष गुप्ता ने प्रस्तावों को सुना और सकारात्मक रुख दिखाया। अब सीड मनी मिलने का इंतजार है।

बीटेक के छात्र ने दिखाया रास्ता : विपिन ऊना जिले की बसोली लेओपैन मोटर्स कंपनी के संचालक विपिन कुमार का कहना है कि मुझे फंडिंग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैं बसोली में 2019 में कलपुर्जों के पारिवारिक व्यवसाय को देखता था। दुकान से कलपुर्जे लेकर जाने वाले बीटेक के छात्र ने मशीन बनाई थी। उसकी फोटो सहित सफलता की कहानी समाचार पत्र में प्रकाशित होने से मुझे प्रेरणा मिली। कुछ अलग करने के सपने के साथ उद्योग विभाग के साथ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 2018 में पहले 20 लाख और फिर 50 लाख रुपये की फंडिंग स्टार्टअप इंडिया और हिम स्टार्टअप से ई-रिक्शा का मॉडल तैयार किया। इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक रिक्शा व सामान ढुलाई रिक्शा भी तैयार किया।

हर माह 10 कर्मचारियों के साथ 60 ई-रिक्शा तैयार कर रहे पंडोगा में हजार वर्ग मीटर में स्थापित यूनिट में 10 कर्मचारियों के साथ हर माह 60 ई-रिक्शा तैयार करते हैं। मांग पर पंजाब व चंडीगढ़ भी भेजे जाते हैं। एक करोड़ रुपये निवेश से शुरू किया काम अब तीन करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। मैंने दुबई में महिंद्रा, फोक्सवेगन, मर्सिडीज में काम किया।