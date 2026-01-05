हिमाचल बसाएगा हिम चंडीगढ़ शहर, नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार; CM ने 10 हजार करोड़ के उद्यम स्थापित करने को किए MOU



राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। उद्यमियों ने प्रदेश सरकार के साथ 10 हजार करोड़ रुपये के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए गए। उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के दूसरे दिन रविवार को पीटरहाफ शिमला में देश-विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद भी किया।



इस दौरान प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और प्रोत्साहन पर चर्चा की गई। सरकार निवेश-अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहल कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके।

हिम चंडीगढ़ शहर बनेगा हिमाचल में चंडीगढ़ के समीप हिम चंडीगढ़ नाम से विश्वस्तरीय शहर का विकास किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा सबसे कम दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से शीघ्र इंप्लीमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने का आग्रह किया।

आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा उद्यमियों की धारा 118 से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में लाजिस्टिक कास्ट को कम किया जाएगा और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार ने बद्दी से चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए केंद्र को अपने सारे शेयर का अग्रिम भुगतान कर दिया है। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ाएंगे।



पर्यटन उद्योग हमारी विशेष प्राथमिकता है। प्रदेश में हास्पिटेलिटी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए पांच सितारा होटल खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

22 हजार टैक्सी बदलेंगी ई-वाहन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रो ईंधन से चालित सभी 22 हजार टैक्सी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों से बदला जाएगा। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार नई योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

ऊना में बल्क ड्रग पार्क को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली ऊना में बल्क ड्रग पार्क को 568.75 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 2071 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत वाला यह पार्क 8000 रुपये से 10,000 करोड़ रुपये तक के निवेश को आकर्षित करने व लगभग 15000 से 20,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता रखता है।