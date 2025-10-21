Language
    Himachal News: पंचायत प्रधान ने तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म

    By Atul Kashyap Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना झाकड़ी के तहत पंचायत प्रधान पर अंधविश्वास की आड़ में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है।

    पंचयत प्रधान पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना झाकड़ी के तहत पंचायत प्रधान पर अंधविश्वास की आड़ में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है।

    पंचायत प्रधान ने नाबालिग लड़की को तंत्र-मंत्र और परिवार की मृत्यु का भय दिखाकर कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    स्कूल जाते वक्त रोक ली छात्रा

    पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपित जघोरी पंचायत प्रधान किशोरी लाल ने 21 सितंबर को पीड़िता को उस समय रोका जब वह स्कूल जा रही थी। उसने छात्रा के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला को छूकर कहा कि उसे झटका लगा है और इस माला को सिद्ध करना होगा, वरना उसके परिवार की मृत्यु हो जाएगी।

    तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर दो बार घर बुला किया दुष्कर्म 

    उसने किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसी डर का फायदा उठाकर आरोपित ने 15 और 17 अक्टूबर को पीड़िता को अपने घर बुलाया। वहां उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, इस दौरान वह लगातार उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों से डराता-धमकाता रहा।

    पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित

    पीड़िता की शिकायत पर झाकड़ी थाने में आरोपित प्रधान के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    प्रधान ने पीटने के आरोप लगाए

    आरोपित प्रधान ने इससे पहले गांव के कुछ लोगों पर उसे जबरन पीटने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस शिकायत पर भी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


    पुलिस ने तेज की मामले की जांच

    मामले की पुष्टि डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

