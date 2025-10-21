Himachal News: पंचायत प्रधान ने तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना झाकड़ी के तहत पंचायत प्रधान पर अंधविश्वास की आड़ में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचायत प्रधान ने नाबालिग लड़की को तंत्र-मंत्र और परिवार की मृत्यु का भय दिखाकर कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल जाते वक्त रोक ली छात्रा पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपित जघोरी पंचायत प्रधान किशोरी लाल ने 21 सितंबर को पीड़िता को उस समय रोका जब वह स्कूल जा रही थी। उसने छात्रा के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला को छूकर कहा कि उसे झटका लगा है और इस माला को सिद्ध करना होगा, वरना उसके परिवार की मृत्यु हो जाएगी।

तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर दो बार घर बुला किया दुष्कर्म उसने किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसी डर का फायदा उठाकर आरोपित ने 15 और 17 अक्टूबर को पीड़िता को अपने घर बुलाया। वहां उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, इस दौरान वह लगातार उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों से डराता-धमकाता रहा।