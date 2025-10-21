हिमाचल: दीवाली पर मंडी में 4 जगह भड़की आग, डंपिंग साइट में मशीनरी जली, लडभड़ोल में जलते मकान से निकाली महिला, VIDEO
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दिवाली की रात आग की कई घटनाएं हुईं। लडभड़ोल में एक बुजुर्ग महिला को जलते घर से बचाया गया। मंडी के डंपिंग साइट पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मशीनरी जल गई, जिससे 15 लाख का नुकसान हुआ। कथोण में भी एक मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, पर महिला को बचा लिया गया। बलद्वाड़ा और भोजपुर में भी आग लगने से संपत्ति का नुकसान हुआ।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में दीवाली की रात आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। जिला मंडी में चार आग की घटनाएं पेश आई हैं। लडभड़ोल में हुए अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला आग की चपेट में आने से बचा ली। लोग जलते मकान से महिला को बाहर निकाल लाए।
नगर निगम मंडी की बिंद्रावणी स्थित डंपिंग साइट में दीवाली से अगले दिन मंगलवार सुबह छह बजे बिजली के शाॅर्ट सर्किट से आग लग गई। इस अग्निकांड ठेकेदार की मशीनरी पूरी तरह से जल गई है। सात घंटे बाद भी आग नियंत्रित नहीं हो पाई है।
दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। शाॅर्ट सर्किट से भड़की चिंगारियों से डंपिंग साइट के कूड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने ट्रोमल मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। मशीन सहित अन्य उपकरण पूरी तरह से जल गए।
ट्राेमल मशीन कचरे से मिट्टी व कंपोस्ट को अलग करने का काम करती है। मशीन जलने से ठेकेदार व निगम के समक्ष नहीं समस्या खड़ी हो गई है। आग लगने से करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
क्षेत्र में फैला धुआं
कूड़ा कचरा आग की चपेट में आने से पूरे क्षेत्र में धुआं फैला हुआ है। नगर निगम ने डंपिंग साइट में आग लगने की सूचना सदर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने डंपिंग साइट में लगी आग से 15 लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने की पुष्टि की है।
कथोण में मकान में भड़की आग, बुजुर्ग महिला बाल-बाल बची
जिला मंडी की तहसील लडभड़ोल के कथोण गांव में सोमवार देर रात एक दो मंजिला स्लेटपोश मकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे के समय मकान में एक बुजुर्ग महिला अकेली सो रही थी, जिन्हें ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
जानकारी के अनुसार, घटना देर रात दो बजे की है। शिवी देवी पत्नी जगदीश शर्मा अपने दो मंजिला स्लेटपोश मकान में अकेली सो रही थीं। तभी अचानक मकान की ऊपरी मंजिल से आग की लपटें उठने लगीं। आग देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फौरन बुजुर्ग महिला को सुरक्षित घर से बाहर निकाला।
बैजनाथ की दमकल टीम पहुंची
ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और साथ ही दमकल विभाग बैजनाथ को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग बैजनाथ के प्रभारी विजय सगवाल के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऊपरी मंजिल पर रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था।
लडभड़ोल के तहसीलदार मुकुल शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा अधिकारियों को मौके का दौरा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित बुजुर्ग महिला को नियमानुसार उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
बलद्वाड़ा में पशुशाला जली,डेढ़ लाख का नुकसान
उपमंडल सरकाघाट के बलद्वाड़ा में सोमवार रात आतिशबाजी से भड़की आग से एक पशुशाला जलकर राख हो गई। इससे करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पशुशाला में आग लगने का पता चलने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सरकाघाट से जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे,तब तक पशुशाला जलकर राख हो गई थी।
भोजपुर में तीसरी मंजिल पर रखा इलेक्ट्राॅनिक्स सामान जला
उपमंडल सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में तीसरी मंजिल पर रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जलकर राख हो गया। इससे करीब दो से तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ। रात करीब 11 बजे दिवाली के अवसर पर किसी ने आतिशबाजी चलाई। आतिशबाजी अनियंत्रित होकर एक घर की तीसरी मंजिल में घुस गई। वहां इलेक्ट्रानिक्स का पुराना सामान रखा हुआ था। उसे तिरपाल से ढांप रखा था।
आतिशबाजी से निकली चिंगारियों से तिरपाल में आग भड़क गई। आग ने इलेक्ट्रानिक्स सामान को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें फ्रिज,एलईडी,पंखे आदि शामिल हैं।
सूचना मिलने पर बीबीएमबी के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग लगने का पता नहीं चलता तो यहां बड़ा हादसा पेश आ सकता था। बाजार की कई दुकानें व घर आग की चपेट में आ सकते थे।
