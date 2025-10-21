हिमाचल: दीवाली पर मंडी में 4 जगह भड़की आग, डंपिंग साइट में मशीनरी जली, लडभड़ोल में जलते मकान से निकाली महिला, VIDEO

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में दीवाली की रात आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। जिला मंडी में चार आग की घटनाएं पेश आई हैं। लडभड़ोल में हुए अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला आग की चपेट में आने से बचा ली। लोग जलते मकान से महिला को बाहर निकाल लाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम मंडी की बिंद्रावणी स्थित डंपिंग साइट में दीवाली से अगले दिन मंगलवार सुबह छह बजे बिजली के शाॅर्ट सर्किट से आग लग गई। इस अग्निकांड ठेकेदार की मशीनरी पूरी तरह से जल गई है। सात घंटे बाद भी आग नियंत्रित नहीं हो पाई है।

दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। शाॅर्ट सर्किट से भड़की चिंगारियों से डंपिंग साइट के कूड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने ट्रोमल मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। मशीन सहित अन्य उपकरण पूरी तरह से जल गए।

ट्राेमल मशीन कचरे से मिट्टी व कंपोस्ट को अलग करने का काम करती है। मशीन जलने से ठेकेदार व निगम के समक्ष नहीं समस्या खड़ी हो गई है। आग लगने से करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। क्षेत्र में फैला धुआं कूड़ा कचरा आग की चपेट में आने से पूरे क्षेत्र में धुआं फैला हुआ है। नगर निगम ने डंपिंग साइट में आग लगने की सूचना सदर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने डंपिंग साइट में लगी आग से 15 लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने की पुष्टि की है। कथोण में मकान में भड़की आग, बुजुर्ग महिला बाल-बाल बची जिला मंडी की तहसील लडभड़ोल के कथोण गांव में सोमवार देर रात एक दो मंजिला स्लेटपोश मकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे के समय मकान में एक बुजुर्ग महिला अकेली सो रही थी, जिन्हें ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जानकारी के अनुसार, घटना देर रात दो बजे की है। शिवी देवी पत्नी जगदीश शर्मा अपने दो मंजिला स्लेटपोश मकान में अकेली सो रही थीं। तभी अचानक मकान की ऊपरी मंजिल से आग की लपटें उठने लगीं। आग देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फौरन बुजुर्ग महिला को सुरक्षित घर से बाहर निकाला।

बैजनाथ की दमकल टीम पहुंची ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और साथ ही दमकल विभाग बैजनाथ को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग बैजनाथ के प्रभारी विजय सगवाल के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऊपरी मंजिल पर रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था।

लडभड़ोल के तहसीलदार मुकुल शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा अधिकारियों को मौके का दौरा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित बुजुर्ग महिला को नियमानुसार उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

बलद्वाड़ा में पशुशाला जली,डेढ़ लाख का नुकसान उपमंडल सरकाघाट के बलद्वाड़ा में सोमवार रात आतिशबाजी से भड़की आग से एक पशुशाला जलकर राख हो गई। इससे करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पशुशाला में आग लगने का पता चलने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सरकाघाट से जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे,तब तक पशुशाला जलकर राख हो गई थी।