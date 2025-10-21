Language
    शिमला में दीवाली की रात दो अग्निकांड, संजौली बाजार राख होने से बचाया; दुकानें जलने से लाखों रुपये का नुकसान

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    शिमला में दिवाली की रात आग लगने से चार दुकानें जल गईं। बनूटी में तीन दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने एक करोड़ की संपत्ति को बचाया। संजौली बाजार में भी एक दुकान में आग लगी। दुकानदारों ने शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    शिमला में दीवाली की रात हुए अग्निकांड के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास करते दमकल कर्मी।

    शिमला में दिवाली की रात चार दुकानें जलकर राख
    राजधानी में दिवाली की रात चार दुकानें जलकर राख
    बनूटी में तीन  दुकानों जली, संजौली में भी एक दुकान जली 
     शरारती तत्वों पर आगजनी का आरोप

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दीवाली की रात कई अग्निकांड हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला में चार दुकानें जल गईं। बालूगंज थाना के अंतर्गत उपनगर टुटू के समीप बनुट्टी क्षेत्र में दीवाली की रात तीन दुकानों में अचानक आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। 

    यह घटना रात करीब साढ़े तीन बजे हुई है। आग मोतीलाल के एकमंजिला मकान में बनी तीन दुकानों में लगी, ये कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले चुकी थी। दुकानों में मोबाइल, एलईडी, फ्रिज, स्टेशनरी और घरेलू उपयोग की वस्तुएं रखी थीं, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। 

    एक करोड़ की संपत्ति बचाई

    शुरुआत में यह नुकसान करीब 20 लाख रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई, जबकि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक करोड़ रुपये की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया।

    संजौली बाजार में भड़की आग

    संजौली में भी बजार में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। 
    आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन तिलक नगर और मॉल रोड शिमला से दमकल विभाग की दो वॉटर ब्राउजर और एक संयुक्त कार्बन डाईऑक्साइड व फोम वाटर टेंडर की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।

    संजौली बाजार जलने से बचाया

    इस दौरान पास की 22 दुकानों और दो मकानों को सुरक्षित बचा लिया गया। संजौली बाजार पर संकट मंडरा गया था। आग बुझाने में कुल 18 अग्निशामक कर्मियों ने हिस्सा लिया। इनमें एक सब फायर ऑफिसर, दो लीडिंग फायरमैन, छह फायरमैन, छह होमगार्ड और तीन चालक शामिल रहे। सभी कर्मी आज सुबह 7:15 बजे शिमला लौटे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप

    स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि यह आग शरारती तत्वों ने लगाई गई है। उनका कहना है कि दुकान मालिक और किरायेदारों के बीच पिछले कुछ समय से दुकानों को खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था, जो अदालत में विचाराधीन है।

    रंजिश व विवाद के कारण लगाई आग

    दुकानदारों का आरोप है कि विवाद के कारण दुकानों को आग के हवाले किया गया। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    आग लगने के कारण खंगाल रही पुलिस

    अग्निशमन विभाग के अनुसार आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। हालांकि, प्रारंभिक जांच में विद्युत शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आगजनी की सभी संभावनाओं पर जांच कर रही है।