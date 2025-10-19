हिमाचल: परवाणू टोल बैरियर पर कार में लगी आग, तीन बूथ भी जले, अचानक चिंगारी निकलते ही बड़ा हादसा

संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के प्रवेशद्वार पर छोटी दीवाली की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह लगभग सवा पांच बजे कार और परवाणू टोल बैरियर के तीन बूथ राख हो गए। छोटी दीवाली सुबह ही इस हादसे से लोग सहम गए। कई लोग सुबह अन्य राज्यों से घर वापसी कर रहे थे, इस दौरान टोल बैरियर पर काफी देर रुकना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टोल पर रुकते ही कार ने पकड़ ली आग सुबह एक कार जब टोल पर पहुंची तो उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार के साथ टोल प्लाजा के तीन बूथ भी राख हो गए। इस दौरान कुछ देर के लिए शिमला की ओर जाने वाला ट्रैफिक भी टोल पर रोकना पड़ा।