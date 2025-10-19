हिमाचल: परवाणू टोल बैरियर पर कार में लगी आग, तीन बूथ भी जले, अचानक चिंगारी निकलते ही बड़ा हादसा
हिमाचल प्रदेश के परवाणू टोल बैरियर पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज़ी से फैली कि तीन टोल बूथ भी जल गए। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं।
संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के प्रवेशद्वार पर छोटी दीवाली की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह लगभग सवा पांच बजे कार और परवाणू टोल बैरियर के तीन बूथ राख हो गए। छोटी दीवाली सुबह ही इस हादसे से लोग सहम गए। कई लोग सुबह अन्य राज्यों से घर वापसी कर रहे थे, इस दौरान टोल बैरियर पर काफी देर रुकना पड़ा।
टोल पर रुकते ही कार ने पकड़ ली आग
सुबह एक कार जब टोल पर पहुंची तो उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार के साथ टोल प्लाजा के तीन बूथ भी राख हो गए। इस दौरान कुछ देर के लिए शिमला की ओर जाने वाला ट्रैफिक भी टोल पर रोकना पड़ा।
चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रहे थे कार सवार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह कार चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रही थी। कार जैसे ही टोल कटाने के लिए रुकी तो उसमें से धुआं उठा और कुछ ही पल में आग की लपटें उठने लगीं। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
परवाणू अग्निशमन विभाग के फायर अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लगभग सात लाख रुपये का नुकसान आंका गया है।
टोल को 17 से 18 लाख का नुकसान
टोल मालिक ने बताया कि तीनों बूथ जलने से लगभग 17 से 18 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है।
