हिमाचल: दीवाली पर पंजाब से लाई जा रही 200 KG मिलावटी मिठाई पकड़ी, प्रशासन ने हाईवे पर फेंकवाई; बसों की भी चेकिंग

संवाद सहयोगी, चंबा। दीवाली पर गुणवत्ताहीन खाद्य वस्तुएं और मिठाइयां बेचने वालों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। रविवार को विभागीय टीम ने खाद्य सुरक्षा विंग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद की अगुवाई में चंबा-पठानकोट एनएच पर जगह- जगह नाकाबंदी के दौरान करीब 200 किलो गुणवत्ताहीन एवं रंगदार मिठाइयां नष्ट करवाई हैं।



जानकारी के अनुसार विभागीय टीम ने सुबह चंबा-पठानकोट एनएच पर परेल और उदयपुर में नाकाबंदी कर पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता परखी।

मालवाहक सहित बसों की भी जांच की विभागीय टीम ने मालवाहक वाहनों के साथ पड़ोसी राज्य से आई एचआरटीसी की बसों को भी खंगाला। इस दौरान टीम ने अतिरिक्त रंगों युक्त और गुणवत्ताहीन 200 किलो मिठाई को मौके पर ही नष्ट करवाया।

चंबा शहर में भी दी दबिश इसके अतिरिक्त विभागीय टीम ने चंबा शहर और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य विक्रेताओं की दुकानों में भी दबिश दी। यहां पर दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी सूरत में गुणवत्ताहीन व अधिक रंगों से युक्त मिठाइयों को बिक्री के लिए न रखा जाए।