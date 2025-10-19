हिमाचल: दीवाली पर पंजाब से लाई जा रही 200 KG मिलावटी मिठाई पकड़ी, प्रशासन ने हाईवे पर फेंकवाई; बसों की भी चेकिंग
दीपावली के अवसर पर, स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंबा-पठानकोट राजमार्ग पर 200 किलो गुणवत्ताहीन मिठाई नष्ट की। टीम ने पंजाब से आने वाले वाहनों की जाँच की और दुकानदारों को मिलावटी सामान बेचने के खिलाफ चेतावनी दी। विभाग ने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सहयोगी, चंबा। दीवाली पर गुणवत्ताहीन खाद्य वस्तुएं और मिठाइयां बेचने वालों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। रविवार को विभागीय टीम ने खाद्य सुरक्षा विंग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद की अगुवाई में चंबा-पठानकोट एनएच पर जगह- जगह नाकाबंदी के दौरान करीब 200 किलो गुणवत्ताहीन एवं रंगदार मिठाइयां नष्ट करवाई हैं।
जानकारी के अनुसार विभागीय टीम ने सुबह चंबा-पठानकोट एनएच पर परेल और उदयपुर में नाकाबंदी कर पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता परखी।
मालवाहक सहित बसों की भी जांच की
विभागीय टीम ने मालवाहक वाहनों के साथ पड़ोसी राज्य से आई एचआरटीसी की बसों को भी खंगाला। इस दौरान टीम ने अतिरिक्त रंगों युक्त और गुणवत्ताहीन 200 किलो मिठाई को मौके पर ही नष्ट करवाया।
चंबा शहर में भी दी दबिश
इसके अतिरिक्त विभागीय टीम ने चंबा शहर और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य विक्रेताओं की दुकानों में भी दबिश दी। यहां पर दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी सूरत में गुणवत्ताहीन व अधिक रंगों से युक्त मिठाइयों को बिक्री के लिए न रखा जाए।
यदि दुकानदारों की ओर से गुणवत्ताहीन व अधिक रंगदार मिठाई बेचने के लिए सजाई जाती है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त
टीम ने स्पष्ट किया कि लोगों की सेहत का साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दीपावली को लेकर अन्य स्थानों पर भी दबिश दी जाएगी। बहरहाल, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से गुणवत्ताहीन मिठाइयां बेचने वालों की मुश्किल बढ़ गई है।
पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाली खाद्य वस्तुओं पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को चंबा-पठानकोट एनएच पर कार्रवाई अमल में लाते हुए गुणवत्ताहीन मिठाई को फेंकवाया गया। दुकानदार नियमों का उल्लंघन न करें। साथ ही लोगों से अपील है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करें, जो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं।
-दीपक आनंद, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विंग चंबा।
