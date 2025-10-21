Himachal News: पटाखों से झुलसी दीवाली की खुशियां, हमीरपुर में एक महिला सहित 18 लोग पहुंचे अस्पताल
हमीरपुर में दीवाली की रात पटाखे फोड़ते समय 18 लोग झुलस गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। घायलों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ज्यादातर लोगों को चेहरे, हाथों और पैरों पर चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने लोगों से त्योहारों में सावधानी बरतने की अपील की है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
रवि ठाकुर, हमीरपुर। दीपों के त्योहार दीवाली की रात जहां पूरे जिला हमीरपुर में जगमग रोशनी छाई रही, वहीं कुछ घरों की खुशियां पटाखों की आग में झुलस गईं। दीवाली की रात पटाखे फोड़ते समय कई लोग झुलस गए, जिन्हें तत्काल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया।
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, दीपावली की रात पटाखों से झुलसने के 16 लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि मंगलवार को दो और मामले सामने आए। इस प्रकार अब तक कुल 18 लोग पटाखों की चपेट में आने से घायल हुए हैं।
एक महिला भी शामिल, व्यक्ति की टांग बुरी तरह से झुलसी
घायलों में एक महिला सहित 18 लोग शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर को चेहरे, हाथों और पैरों पर झुलसने की चोटें आई हैं। एक व्यक्ति की टांग पटाखे के विस्फोट से गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे डॉक्टरों की देखरेख में भर्ती रखा गया है। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
रातभर इमरजेंसी में पहुंचते रहे घायल
अस्पताल में दीपावली की रात इमरजेंसी वार्ड में लगातार मरीज पहुंचते रहे। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बिना रुके सभी का उपचार किया। प्रशासन की ओर से पहले से ही त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकी।
सावधानी बरतना बेहद जरूरी : डॉ. देशराज
डॉ. देशराज शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ने बताया कि अब तक कुल 18 लोग पटाखों से झुलसने के मामलों में अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी सी असावधानी भी बड़ी चोट का कारण बन सकती है, इसलिए त्योहारों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।
