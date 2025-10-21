Himachal News: पटाखों से झुलसी दीवाली की खुशियां, हमीरपुर में एक महिला सहित 18 लोग पहुंचे अस्पताल

रवि ठाकुर, हमीरपुर। दीपों के त्योहार दीवाली की रात जहां पूरे जिला हमीरपुर में जगमग रोशनी छाई रही, वहीं कुछ घरों की खुशियां पटाखों की आग में झुलस गईं। दीवाली की रात पटाखे फोड़ते समय कई लोग झुलस गए, जिन्हें तत्काल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, दीपावली की रात पटाखों से झुलसने के 16 लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि मंगलवार को दो और मामले सामने आए। इस प्रकार अब तक कुल 18 लोग पटाखों की चपेट में आने से घायल हुए हैं।

एक महिला भी शामिल, व्यक्ति की टांग बुरी तरह से झुलसी घायलों में एक महिला सहित 18 लोग शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर को चेहरे, हाथों और पैरों पर झुलसने की चोटें आई हैं। एक व्यक्ति की टांग पटाखे के विस्फोट से गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे डॉक्टरों की देखरेख में भर्ती रखा गया है। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।