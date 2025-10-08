Himachal Panchayat Chunav: रोस्टर जारी होने से पहले चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने बिठाया गणित, छेड़ा जनसंपर्क अभियान

Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं। आरक्षण रोस्टर जारी होने से पहले ही उम्मीदवारों ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि उनके क्षेत्र में कौन सी सीटें आरक्षित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आरक्षण लागू होगा जिसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अभी आरक्षण रोस्टर जारी होना है। आरक्षण रोस्टर के जारी होने से पूर्व ही जमा घटाव कर चुनावी समर में उतरने वाले प्रत्याशियों ने सीटों के आरक्षण को निकाल लिया है। इसी का परिणाम है कि प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है।

ये जन संपर्क अभियान तभी तेज किया गया है जब उन्हें इस बात का पता चल गया है कि उनके क्षेत्र में किसी श्रेणी के लिए कौन सी सीटें आरक्षित और कौन सी अनारक्षित रहेंगी। इस सबका जिम्मा संभालने वाले कुछ अधिकारियों ने जोड़ घटाव लगाकर प्रत्याशियों को इसकी जानकारी दे दी है। इसके बाद उन्होंने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है।

50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी प्रदेश की पंचायतों में आगामी तीन माह के दौरान चुनावी सरगर्मियां तेज रहने वाली हैं। पंचायतों में आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से लागू होना है। जिसमें 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

मतदाता सूचियां अपडेट करने का चल रहा दौर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम चलाया हुआ है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर से पूर्व किया जाना है। जिस दौरान नाम दर्ज होने को लेक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।