Himachal Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए निर्देश

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया अब आरंभ हो गई है। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने पहली अक्टूबर को पात्रता की तिथि मानते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

13 नवंबर को होगा अंतिम सूची प्रकाशन आयोग के अनुसार, छह अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां आठ से 17 अक्टूबर तक दर्ज करवाई जा सकेंगी, जबकि इनका निपटारा 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद अपीलें तीन नवंबर तक दर्ज की जा सकेंगी और उनका निपटारा 10 नवंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 13 नवंबर को या उससे पहले किया जाएगा।

दावे व आपत्तियां डाक या प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकेंगे आयोग ने स्पष्ट किया है कि दावे और आपत्तियां व्यक्ति स्वयं, पंजीकृत डाक से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। सामूहिक रूप से दावे और आपत्तियां किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी, हालांकि परिवार के सदस्यों की ओर से आवेदन दिया जा सकता है। सभी दावे, आपत्तियां और अपील संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार ही निपटाई जाएंगी।