शिमला IGMC: डॉक्टर व मरीज का मारपीट से पहले का Video वायरल, ...तू मुझसे सिर्फ 4 साल ही बड़ा; आखिर क्यों आई हाथापाई की नौबत?

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर व मरीज के बीच मारपीट मामले का एक और वीडियो सामने आया है। बुधवार को वायरल हुए 9 सेंकेंड के वीडियो में आरोपित डॉक्टर व मरीज के बीच मारपीट से पहले हो रही बहस साफ देखी जा सकती है।



“मैं 32 साल का हूं, तू मुझसे सिर्फ 4 साल ही बड़ा होगा” वीडियो में दिख रहा है कि डाक्टर मरीज के साथ तू तड़ाक कर रहा है व मरीज इस पर आपत्ति भी जता रहा है। वहां खड़े लोग बीच बचाव भी करते नजर आ रहे हैं।

आखिर मारपीट की क्यों आई नौबत इसके बाद डॉक्टर भी मरीज के बिस्तर से दूर-दूर जाते दिखाई दे रहा है। इसके बाद अचानक आईजीएमसी अस्पताल के वार्ड में ऐसा क्या हुआ कि नौबत मारपीट तक आ गई इस बात का खुलासा पुलिस जांच में होगा।

अन्य स्टाफ से भी पूछताछ एएसपी शिमला मामले की छानबीन कर रहे हैं। वीडियों में दिख रहे पैरामेडिकल स्टाफ व तीमारदारों की शिनाख्त कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है व उनके बयानों की वीड़ियों रिकार्डिंग पुलिस करेगी, ताकि बाद में जांच पर कोई सवाल न उठा पाए।

उम्र को लेकर की टिप्पणी वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि डॉक्टर मरीज से उम्र को लेकर टिप्पणी करते हुए यह बात कहते हैं। इसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। वीडियो में डॉक्टर ऊंची आवाज में मरीज से बात करते दिखते हैं, वहीं मरीज भी खुद को अपमानित महसूस करते हुए जवाब दे रहा है। बातचीत का लहजा लगातार तीखा होता चला जाता है और स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगती है।

डॉक्टर पर असंवेदनशील भाषा के प्रयोग का आरोप मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने न सिर्फ असंवेदनशील भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उम्र को लेकर की गई टिप्पणी से मरीज का अपमान किया गया। उनका कहना है कि अस्पताल जैसे स्थान पर, जहां मरीज पहले से ही शारीरिक और मानसिक तनाव में होता है, वहां इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी हालात को और बिगाड़ देती है। परिजनों का दावा है कि यही शब्द आगे चलकर मारपीट की वजह बने।

संदर्भ से हटाकर वीडियो वायरल किया : डॉक्टर वहीं डॉक्टर पक्ष का कहना है कि वीडियो को संदर्भ से काटकर वायरल किया गया है। डॉक्टर का तर्क है कि बिस्तर पर लेटा व्यकित्त लगातार बहस कर रहा था और वरिष्ठता का हवाला दे रहा था। इसी दौरान बातचीत में उम्र का जिक्र हुआ, जिसे गलत अर्थों में लिया जा रहा है।

डॉक्टर का कहना है कि उनका इरादा अपमान करने का नहीं था, बल्कि बातचीत के दौरान बात उस दिशा में चली गई।

आसपास के लोग शांत करवाते रहे वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं और माहौल शांत कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन डॉक्टर और मरीज के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जाता है। कुछ देर बाद यही विवाद मारपीट में बदल जाता है, जिसका दूसरा वीडियो पहले ही सामने आ चुका है।