हिमाचल: IGMC शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच चले लात-घूंसे, 16 सेकंड के वीडियो ने हिलाया सिस्टम

IGMC शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच हाथापाई... pic.twitter.com/ZeA296nARQ

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच जमकर हाथापाई हुई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला में उपचार के लिए आए मरीज और डॉक्टर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई व दोनों में जमकर हाथापाई भी हो गई।



बेड पर लेटे हुए मरीज ने डॉक्टर पर लातें बरसाने शुरू कर दीं, तो डॉक्टर ने भी आपा खोते हुए मरीज पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। डॉक्टर ने बेड पर ही मरीज की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पूरे प्रकरण का वीडियो वायरल इस पूरे प्रकरण का किसी ने वीडियो बना लिया है। इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करने का प्रयास करते दिखे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें भी फटकार लगा दी। अब यह पूरा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो ने हिलाया सिस्टम 16 सेकंड के वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में यह घटना हुई है। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं।