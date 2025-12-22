Language
    मनाली में देह व्यापार, पुलिस ने आधी रात 3 महिलाओं सहित दलाल पकड़ा; गिरोह में कितने लोग?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आधी रात को हुई छापेमारी में 3 महिलाओं को और एक दलाल को गिरफ् ...और पढ़ें

    Hero Image

    मनाली में देह व्यापार में संलिप्त तीन महिलाएं पकड़ी हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण टीम, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में पुलिस ने देर रात देह व्यापार के अवैध धंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने मनाली के रामबाग चौक पर तीन महिलाओं और एक दलाल को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां पर यह डील कर रहे थे, इस दौरान पुलिस ने इन्हें रंगेहाथ पकड़ लिया।

    पुलिस चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब गिरोह की जांच में जुट गई है। 

    रात को थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान रामबाग चौक, मनाली क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल दबिश दी, जहां देह व्यापार से जुड़ी अवैध गतिविधियां हो रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कठुआ का है दलाल

    पुलिस ने मौके से विश्वदेव निवासी कठुआ, जम्मू-कश्मीर को देह व्यापार का संचालन करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय था और ग्राहकों की व्यवस्था करता था।

    तीनों महिलाएं ली हिरासत में

    इस मामले में पुलिस ने संतोष, संदीप कौर और कविता खान नामक तीन महिलाओं को भी आरोपित बनाया है, जो इस अवैध गतिविधि में सहयोगी पाई गईं। सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 

    गिरोह में और लोग भी हो सकते हैं संलिप्त

    पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा कि जिला कुल्लू विशेष रूप से एक पर्यटन क्षेत्र है और यहां किसी भी प्रकार की अनैतिक या अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देह व्यापार जैसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मामले में गहन जांच की जा रही है और यदि कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह इसमें संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    निगरानी व गश्त तेज करेगी पुलिस

    उन्होंने स्पष्ट किया है कि पर्यटन सीजन को देखते हुए जिले में निगरानी और गश्त को और तेज किया जाएगा। आम जनता से अपील है कि यदि कहीं भी इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मामले की जांच जारी है।

