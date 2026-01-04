Language
    हिमाचल कैडर के दो आइएएस अधिकारियों को केंद्र में जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के उपसचिव को अतिरिक्त कार्यभार; क्यों हुआ बदलाव?

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:59 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने हिमाचल कैडर के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। संदीप बसंत कदम को खनन मंत्रालय के राष्ट्रीय क्रिटिकल खनन मि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल कैडर के दो अधिकारियों को दिल्ली में जिम्मेवारी मिली है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल कैडर के दो वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत  2008 बैच के आइएएस अधिकारी संदीप बसंत कदम को खनन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय क्रिटिकल खनन मिशन (एनसीएमएम) में संयुक्त सचिव एवं मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया है।

    उनकी यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी या अगले आदेश तक जो भी पहले हो।

    यह मिशन देश की औद्योगिक और रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक खनिजों की पहचान, अन्वेषण और उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़ा अहम मिशन है। संदीप की भूमिका नीति निर्माण और मिशन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 

    मानसी सहाय ठाकुर संयुक्त सचिव नियुक्त

    हिमाचल कैडर 2009 की आइएएस अधिकारी मानसी सहाय ठाकुर को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 25 नवंबर 2029 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कुल पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी।

    मुख्यमंत्री के उपसचिव अनिल को जीएडी व अन्य कार्यभार

    हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री के उपसचिव जिन्हें मुख्यमंत्री के ओएसडी का जिम्मा सौंपा गया था को सहाकरिता, वन, सचिवालय सामान्य प्रशासन जीएडी और सचिवालय प्रशासन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के अलावा निदेशक आतिथ्य सत्कार और प्रोटोकाल लगाया है। 

     

