हिमाचल कैडर के दो आइएएस अधिकारियों को केंद्र में जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के उपसचिव को अतिरिक्त कार्यभार; क्यों हुआ बदलाव?

राज्य ब्यूरो, शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल कैडर के दो वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत 2008 बैच के आइएएस अधिकारी संदीप बसंत कदम को खनन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय क्रिटिकल खनन मिशन (एनसीएमएम) में संयुक्त सचिव एवं मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया है।



उनकी यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी या अगले आदेश तक जो भी पहले हो।



यह मिशन देश की औद्योगिक और रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक खनिजों की पहचान, अन्वेषण और उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़ा अहम मिशन है। संदीप की भूमिका नीति निर्माण और मिशन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।