HRTC बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर जानलेवा हमला, जबरन गाड़ी रुकवा कुल्हाड़ी लेकर पीछे दौड़ा शख्स

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) रामपुर डिपो की बस के चालक और परिचालक पर खड़ाहण में जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि नशे की हालत में एक स्थानीय व्यक्ति ने बस को जबरन रुकवाकर चालक को बाहर खींचने का प्रयास किया और कुल्हाड़ी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। चालक व परिचालक की शिकायत पर पुलिस थाना रामपुर में मामला दर्ज किया गया है।

क्या हुआ विवाद हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार पराशर ने बताया कि आरोपित ने अपनी गाड़ी सड़क किनारे इस तरह खड़ी कर रखी थी कि बस के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। जब चालक-परिचालक ने गाड़ी हटाने का आग्रह किया तो आरोपित ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

दुकान से कुल्हाड़ी उठाकर पीछे दौड़ पड़ा फिर पास की दुकान से कुल्हाड़ी उठाकर बस चालक पर हमला करने दौड़ पड़ा। घटना के विरोध में शुक्रवार को एचआरटीसी रामपुर परिसर में परिवहन मजदूर संघ के सभी कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर रोष जताया। निर्णय लिया कि जब तक संबंधित आरोपित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक रामपुर से खोलीघाट मार्ग पर एचआरटीसी की कोई भी बस नहीं चलाई जाएगी।