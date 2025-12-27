Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    HRTC बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर जानलेवा हमला, जबरन गाड़ी रुकवा कुल्हाड़ी लेकर पीछे दौड़ा शख्स

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    रामपुर बुशहर के खड़ाहण में एचआरटीसी बस के चालक-परिचालक पर जानलेवा हमला हुआ। नशे में धुत एक व्यक्ति ने बस को जबरन रोककर चालक को कुल्हाड़ी से मारने का प ...और पढ़ें

    Hero Image

    एचआरटीसी बस को रोककर ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट हुई।

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) रामपुर डिपो की बस के चालक और परिचालक पर खड़ाहण में जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि नशे की हालत में एक स्थानीय व्यक्ति ने बस को जबरन रुकवाकर चालक को बाहर खींचने का प्रयास किया और कुल्हाड़ी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। चालक व परिचालक की शिकायत पर पुलिस थाना रामपुर में मामला दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या हुआ विवाद

    हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार पराशर ने बताया कि आरोपित ने अपनी गाड़ी सड़क किनारे इस तरह खड़ी कर रखी थी कि बस के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। जब चालक-परिचालक ने गाड़ी हटाने का आग्रह किया तो आरोपित ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

    दुकान से कुल्हाड़ी उठाकर पीछे दौड़ पड़ा

    फिर पास की दुकान से कुल्हाड़ी उठाकर बस चालक पर हमला करने दौड़ पड़ा। घटना के विरोध में शुक्रवार को एचआरटीसी रामपुर परिसर में परिवहन मजदूर संघ के सभी कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर रोष जताया। निर्णय लिया कि जब तक संबंधित आरोपित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक रामपुर से खोलीघाट मार्ग पर एचआरटीसी की कोई भी बस नहीं चलाई जाएगी।

    कर्मचारी संगठनों ने दी चेतावनी

    कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपित की गिरफ्तारी कर उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो सभी संगठन चक्काजाम करेंगे। कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार आर्थिक संकट के बीच फिर लेगी 1000 करोड़ रुपये का लोन, आगामी तीन महीने क्यों हैं चुनौतीपूर्ण?

    यह भी पढ़ें: कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटक सावधान, प्रशासन ने इन हाई रिस्क जोन में एंट्री पर लगाया बैन; उल्लंघन पड़ेगा भारी