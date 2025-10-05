Himachal: शिमला से धर्मशाला रूट पर जा रही HRTC बस की ब्रेक फेल, 25 लोग थे सवार; चालक की सूझबूझ से कई जिंदगी सुरक्षित

Himachal Pradesh Bus Accident शिमला के घणाहट्टी में रविवार सुबह HRTC की बस ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शिमला-धर्मशाला रूट पर जा रही बस में 25 यात्री सवार थे। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी की ओर मोड़कर पलटने से बचा लिया। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Bus Accident, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप रविवार सुबह एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल हो गई। बस शिमला से धर्मशाला रूट पर जा रही थी। घणाहट्टी में कंडा मोड़ के समीप चालक बस को मुख्य सड़क से पहाड़ी की तरफ चढ़ाई में ले गया। ऐसे में बस रुक गई, इस दौरान बस पलटने से भी बाल बाल बच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी ताह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान बस में सवार लोगों में चीखो पुकार मच गई। ब्रेक फेल होने पर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए, बस को सही स्थान पर रोक दिया। ऐसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस शिमला से सुबह धर्मशाला के लिए निकली थी। आइएसबीटी से निकलने से पहले बस में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन रास्ते में बस की ब्रेक अचानक फेल हो गई।