Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal: शिमला से धर्मशाला रूट पर जा रही HRTC बस की ब्रेक फेल, 25 लोग थे सवार; चालक की सूझबूझ से कई जिंदगी सुरक्षित

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    Himachal Pradesh Bus Accident शिमला के घणाहट्टी में रविवार सुबह HRTC की बस ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शिमला-धर्मशाला रूट पर जा रही बस में 25 यात्री सवार थे। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी की ओर मोड़कर पलटने से बचा लिया। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिमला धर्मशाला रूट पर जा रही एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त।

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Bus Accident, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप रविवार सुबह एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल हो गई। बस शिमला से धर्मशाला रूट पर जा रही थी। घणाहट्टी में कंडा मोड़ के समीप चालक बस को मुख्य सड़क से पहाड़ी की तरफ चढ़ाई में ले गया। ऐसे में बस रुक गई, इस दौरान बस पलटने से भी बाल बाल बच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी ताह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान बस में सवार लोगों में चीखो पुकार मच गई। 

    ब्रेक फेल होने पर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए, बस को सही स्थान पर रोक दिया। ऐसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस शिमला से सुबह धर्मशाला के लिए निकली थी। आइएसबीटी से निकलने से पहले बस में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन रास्ते में बस की ब्रेक अचानक फेल हो गई।

    चालक की सूझबूझ से कई जिंदगियां सुरक्षित

    बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चालक की त्वरित प्रक्रिया से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। यहां से आगे यदि यह समस्या आती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि उतराई के साथ तीखे मोड़ व खाई भी हैं।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: दुकान से घर जा रहे युवक की कार गरेली खड्ड में गिरी, सुबह चला हादसे का पता; माता-पिता का इकलौता सहारा छिना

    सवारियों ने उठाए तकनीकी जांच पर सवाल

    बस में सवार लोगों ने मांग उठाई है कि एचआरटीसी को रूट पर बस भेजने से पहले बस की पूरी तरह से जांच करवाई जानी चाहिए, ताकि किसी तरह का हादसा पेश न आए। बस की ब्रेक फेल होने या अन्य उपकरणों के खराब होने से बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ऐसे में एचआरटीसी प्रबंधन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। बता दें कि इस तरह की घटनाएं पहले भी एचआरटीसी की बसों के साथ पेश आती रही है।

    यह भी पढ़ें- Murder In Kangra: चैतड़ू में 35 वर्षीय युवक की हत्या, ढाबे पर हुई थी मारपीट; पुलिस ने की एक गिरफ्तारी

    यह भी पढ़ें- Himachal: गलतियों से भरे चेक पर शिक्षक ने मानी गलती तो विभाग का तर्क, यह माफी योग्य नहीं, प्रधानाचार्य पर भी होगी कार्रवाई