Himachal News: दुकान से घर जा रहे युवक की कार गरेली खड्ड में गिरी, सुबह चला हादसे का पता; माता-पिता का इकलौता सहारा छिना
kangra Jasur Car Accident कांगड़ा जिले के जसूर में एक दुखद घटना में एक वैगनार कार खाई में गिरने से एक दुकानदार की मौत हो गई। 34 वर्षीय अनूप जो जसूर मंडी में दुकान चलाते थे शनिवार रात को घर लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। रविवार सुबह लोगों ने खड्ड में कार देखी और पुलिस को सूचित किया।
अश्वनी शर्मा, जसूर (कांगड़ा)। kangra Jasur Car Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में कार हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस थाना क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत जसूर-तलवाड़ा राज्यमार्ग के सिनेमाहाल में शनिवार रात को एक वैगनार कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे का रात में किसी को भी पता नहीं चल पाया। सुबह लोगों ने खड्ड में कार देखी तो मौके पर पहुंचे।
मृतक की पहचान 34 वर्षीय अनूप पुत्र हरि सिंह निवासी कमनाला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौक़े से मृतक के शव को बरामद कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।
120 फीट नीचे गरेली खड्ड में जा गिरी कार
पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना शनिवार रात साढ़े सात बजे के करीब हुई। अनूप जसूर की पुरानी सब्जी मंडी में दुकान करता था। वह दुकान बंद करने के बाद कार से घर कमनाला के लिए निकला तो जसूर के निकट करीब एक किलोमीटर की दूरी पर सिनेमा हाल के नजदीक कार अनियंत्रित होकर 120 फ़ीट नीचे गरेली खड्ड में जा गिरी।
सुबह चला हादसे का पता
गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण घटना के बाद किसी को इस हादसे का पता ही नहीं लगा। इस कारण युवक रात भर कार में घायलवस्था में पड़ा रहा। रविवार सुबह ज़ब लोगों ने गरेली खड्ड में गिरी कार देखी तो अंदर युवक की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इस बारे पुलिस थाना नूरपुर को सूचित किया।
बुजुर्ग माता-पिता का इकलौता सहारा छिना
पुलिस ने मौके से युवक के शव को बरामद किया। नूरपुर के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। युवक की असमय मौत ने बुजुर्ग माता-पिता का इकलौता सहारा छीन लिया है।
डीएसपी नूरपुर चंद्रपाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है।
