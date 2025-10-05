Kangra Murder: चैतड़ू में 35 वर्षीय युवक की हत्या, ढाबे पर शाम को हुई थी मारपीट; पुलिस ने की एक गिरफ्तारी

Himachal Pradesh Kangra News कांगड़ा के चैतड़ू में एक युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सरवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अजय कुमार नामक मृतक नशे में गालियां निकाल रहा था जिस पर आरोपी ने उसे धक्का दिया जिससे वह नाली में गिरकर घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। Himachal Pradesh Kangra News, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक और मर्डर हुआ है। पुलिस थाना धर्मशाला के तहत चैतड़ू में शनिवार को हुई मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था, लेकिन टांडा मेडिकल काॅलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो जाने पर आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपित पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत भी गिरफ्तार हो चुका है। बताया जा रहा है कि चार अक्टूबर को पौने छह बजे धर्मशाला पुलिस थाने को क्षेत्रीय चिकित्सालय से सूचना प्राप्त हुई कि 35 वर्षीय अजय कुमार पुत्र मदन लाल निवासी गांव व डाकघर चैतडू को झगड़े के बाद घायल व बेहोशी की हालत में में अस्पताल लाया गया था। घायल को बेहतर उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई।

चैतडू ढाबे में शराब पी रहे लोगों में हुई हाथापाई चैतड़ू ढाबे में कुछ लोग शराब पी रहे थे, इस बीच मृतक अजय कुमार नशे में होकर गालियां निकाल रहा था। जिस पर आरोपित सरवण कुमार ने उसे गालियां देने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना तो धक्का दिया, जिससे वह नाली में गिरकर घायल हो गया और उपचार के लिए पहले जोनल अस्पताल लाया गया फिर टांडा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपित सरवण कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शी ढाबा संचालक के बयानों ने पकड़वाया आरोपित सूचना मिलने के बाद एसएचओ उधम सिंह, एएसआइ कमल कुमार और पुलिस स्टाफ के साथ टांडा व चैतडू घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर, प्रत्यक्षदर्शी ढाबा संचालक राज कुमार पुत्र प्रताप सिंह के बयान पर 37 वर्षीय सरवन कुमार निवासी गांव व डाकघर चैतड़ू तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।