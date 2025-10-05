Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kangra Murder: चैतड़ू में 35 वर्षीय युवक की हत्या, ढाबे पर शाम को हुई थी मारपीट; पुलिस ने की एक गिरफ्तारी

    By neeraj vyas Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:21 PM (IST)

    Himachal Pradesh Kangra News कांगड़ा के चैतड़ू में एक युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सरवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अजय कुमार नामक मृतक नशे में गालियां निकाल रहा था जिस पर आरोपी ने उसे धक्का दिया जिससे वह नाली में गिरकर घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिला कांगड़ा के चैतड़ू में युवक की हत्या हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। Himachal Pradesh Kangra News, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक और मर्डर हुआ है। पुलिस थाना धर्मशाला के तहत चैतड़ू में शनिवार को हुई मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था, लेकिन टांडा मेडिकल काॅलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो जाने पर आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपित पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत भी गिरफ्तार हो चुका है।

    बताया जा रहा है कि चार अक्टूबर को पौने छह बजे धर्मशाला पुलिस थाने को क्षेत्रीय चिकित्सालय से सूचना प्राप्त हुई कि 35 वर्षीय अजय कुमार पुत्र मदन लाल निवासी गांव व डाकघर चैतडू को झगड़े के बाद घायल व बेहोशी की हालत में में अस्पताल लाया गया था। घायल को बेहतर उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई।

    चैतडू ढाबे में शराब पी रहे लोगों में हुई हाथापाई

    चैतड़ू ढाबे में कुछ लोग शराब पी रहे थे, इस बीच मृतक अजय कुमार नशे में होकर गालियां निकाल रहा था। जिस पर आरोपित सरवण कुमार ने उसे गालियां देने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना तो धक्का दिया, जिससे वह नाली में गिरकर घायल हो गया और उपचार के लिए पहले जोनल अस्पताल लाया गया फिर टांडा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपित सरवण कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    प्रत्यक्षदर्शी ढाबा संचालक के बयानों ने पकड़वाया आरोपित

    सूचना मिलने के बाद एसएचओ उधम सिंह, एएसआइ कमल कुमार और पुलिस स्टाफ के साथ टांडा व चैतडू घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर, प्रत्यक्षदर्शी ढाबा संचालक राज कुमार पुत्र प्रताप सिंह के बयान पर 37 वर्षीय सरवन कुमार निवासी गांव व डाकघर चैतड़ू तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।

    रात 11:58 बजे टांडा में हुई मौत

    रात लगभग 11:58 बजे चिकित्सा अधीक्षक टांडा से टेलीफोन पर सूचना मिली कि घायल अजय कुमार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस पर पुलिस ने धारा 103(1) भादंसं के तहत मामला दर्ज कर लिया। डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज अस्पताल में शव को पंचनामे के बाद स्वन को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपित सरवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की पड़ताल कर रही है।

    पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए गए हैं। आरोपित सरवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

    -बीर बहादुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा।

    यह भी पढ़ें- Shimla News: 45 साल का शख्स आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया 6 वर्षीय बच्ची को, मां पहुंची तो हरकत देख रह गई दंग

    यह भी पढ़ें- Himachal News: नगरोटा बगवां में भतीजे ने की चाचा की बेरहमी से हत्या, चाकू से किए 8 वार; पुलिस ने दबोचा आरोपित