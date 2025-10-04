Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shimla News: 45 साल का शख्स आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया 6 वर्षीय बच्ची को, मां पहुंची तो हरकत देख रह गई दंग

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    Himachal Pradesh News शिमला के रामपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक आइसक्रीम विक्रेता पर छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रामपुर में छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। इस मामले में 45 साल के एक आईसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति पर आरोप लगे हैं। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने थाना झाकड़ी में मामला दर्ज कर लिया और आरोपित को त्वरित गिरफ्तार कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित आइसक्रीम विक्रेता है। वह मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और झाकड़ी क्षेत्र में आईसक्रीम का स्टॉल लगाता है।

    आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया आरोपित

    पीड़ित बच्ची की मां द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपित रोशन लाल उसकी बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने स्टाल पर ले गया और फिर उसने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। यह घटना तीन अक्टूबर की है। बच्ची की मां का दावा है कि उसने आरोपित को रंगे हाथों घिनौनी हरकत करते हुए देख लिया। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।

    बच्ची के परिजन भी करते हैं दुकान

    पीड़ित बच्ची के परिजनों की भी इलाके में दुकान है और वारदात से पहले मासूम बच्ची अपने परिजनों संग दुकान में थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित उसकी दुकान से जब बच्ची को ले गया था, तब उनकी दुकान पर कुछ ग्राहक भी मौजूद थे।

    यह भी पढ़ें- ऊना दुष्कर्म मामला: ...तो क्या एसडीएम और पीड़िता के बीच हो गया समझौता, वकील ने बताई अंदर की बात

    ग्राहकों को सामान देकर स्टॉल पर गई मां तो आरोपित कर रहा था दुष्कर्म की कोशिश

    पीड़िता की मां ने शिकायत में कहा है कि ग्राहकों को सामान देने के बाद जब वह अपनी बेटी को लेने आईसक्रीम स्टॉल की तरफ बढ़ी, तो देखा कि आइसक्रीम विक्रेता उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पोस्को एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से अभद्रता, अधिकारी की बेटी बोली- आस्था के नाम पर मजिस्ट्रेट से गुंडागर्दी; कहां थे 1200 जवान?