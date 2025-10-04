Shimla News: 45 साल का शख्स आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया 6 वर्षीय बच्ची को, मां पहुंची तो हरकत देख रह गई दंग

Himachal Pradesh News शिमला के रामपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक आइसक्रीम विक्रेता पर छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। इस मामले में 45 साल के एक आईसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति पर आरोप लगे हैं। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने थाना झाकड़ी में मामला दर्ज कर लिया और आरोपित को त्वरित गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपित आइसक्रीम विक्रेता है। वह मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और झाकड़ी क्षेत्र में आईसक्रीम का स्टॉल लगाता है। आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया आरोपित पीड़ित बच्ची की मां द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपित रोशन लाल उसकी बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने स्टाल पर ले गया और फिर उसने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। यह घटना तीन अक्टूबर की है। बच्ची की मां का दावा है कि उसने आरोपित को रंगे हाथों घिनौनी हरकत करते हुए देख लिया। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।