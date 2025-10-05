Language
    Himachal: गलतियों से भरे चेक पर शिक्षक ने मानी गलती तो विभाग का तर्क, यह माफी योग्य नहीं, प्रधानाचार्य पर भी होगी कार्रवाई

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:09 PM (IST)

    Sirmaur Ronhat school check controversy हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रोनहाट स्कूल में चेक में गलतियों के मामले में ड्राइंग मास्टर अत्तर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मिड डे मील प्रभारी रहे अत्तर सिंह द्वारा जारी चेक में गलतियाँ पाई गई थीं जिसके चलते यह कार्रवाई हुई।

    सिरमौर के रोनहाट स्कूल के शिक्षक का इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ चेक।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Sirmaur Ronhat school check controversy, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोनहाट की ओर से जारी चेक देशभर में चर्चा का विषय बना था, इस मामले में अब चेक बनाने वाले मिड डे मील प्रभारी कला अध्यापक (ड्राइंग मास्टर) अत्तर सिंह को निलंबित कर दिया है।

    निलंबन के दौरान मिड डे मील प्रभारी का हेडक्वार्टर हरिपुरधार स्कूल तय किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह नेगी पर भी कार्रवाई की तैयारी है।

    मिड-डे मील प्रभारी अत्तर सिंह पर यह कार्रवाई चेक में लिखे शब्दों में गलतियों के आधार पर की गई है। 25 सितंबर को जारी गलतियों भरा यह चेक इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ था। इस पर विभाग की छवि देशभर में खराब हुई थी।

    शिक्षक ने गलती मानते हुए लापरवाही बताया

    स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सूचना मिलने के बाद संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य व ड्राइंग मास्टर को चार अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से निदेशालय में पेश होने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान ड्राइंग मास्टर अत्तर सिंह ने गलती स्वीकार करते हुए इसे लापरवाही बताया।

    गलती माफ करने योग्य नहीं, प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई होगी

    विभाग ने कहा कि यह गलती माफ करने योग्य नहीं है। निदेशक के निर्देशों के बाद उपनिदेशक (प्रारंभिक) जिला सिरमौर ने ड्राइंग मास्टर अत्तर सिंह को निलंबित कर दिया है। स्कूल के प्रधानाचार्य जो इस मामले में पर्यवेक्षी अधिकारी और डीडीओ हैं, के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चूंकि चेक पर प्रधानाचार्य के भी हस्ताक्षार हैं, इसलिए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

    निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने सभी डीडीओ और संस्थान प्रमुखों को चेतावनी दी है कि वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में सर्वोच्च सतर्कता और जिम्मेदारी बरतें। किसी भी प्रकार की लापरवाही, असावधानी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    यह है मामला

    राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोनहाट का चेक पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। चेक में अंग्रेजी के शब्दों में गलतियां होने से शिक्षा विभाग को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। चेक पर 7,616 रुपये सही लिखे थे, लेकिन अंग्रेजी में 'सावन थरसोले सिक्स हरेंद्रा सिक्सटी रुपीज ओनली' लिखा था। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रश्न उठे थे। हालांकि बैंक ने चेक को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन को संशोधित चेक देना पड़ा था।

