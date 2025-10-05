हिमाचल में स्कूल कांप्लेक्स प्रणाली के विरोध में उतरा प्राथमिक शिक्षक संघ, उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन

Himachal Pradesh School News हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर रोष प्रदर्शन रैली और धरने का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि सरकार यदि अधिसूचना वापस नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कांप्लेक्स प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस प्रणाली के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आज पांच अक्टूबर को इस आंदोलन के तहत रोष प्रदर्शन, रैली और धरने का आयोजन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने एक प्रेस बयान में कहा कि वे संबंधित उपमंडल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए। संघ की मांग है कि सरकार इस अधिसूचना को वापस ले। यदि सरकार इस अधिसूचना को वापस नहीं लेती है, तो संघ अपने आंदोलन को और तेज करेगा, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

शिक्षा मंत्री के साथ बनी सहमति का नहीं हुआ पालन जगदीश शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। 13 फरवरी 2024 को जारी अधिसूचना में बनाए गए क्लस्टर को केवल संसाधन साझा करने तक सीमित रखने पर सहमति बनी थी।