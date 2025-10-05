Language
    हिमाचल में स्कूल कांप्लेक्स प्रणाली के विरोध में उतरा प्राथमिक शिक्षक संघ, उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    Himachal Pradesh School News हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर रोष प्रदर्शन रैली और धरने का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि सरकार यदि अधिसूचना वापस नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा।

    जिला हमीरपुर के सुजानपुर में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते प्राथमिक शिक्षक। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कांप्लेक्स प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस प्रणाली के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आज पांच अक्टूबर को इस आंदोलन के तहत रोष प्रदर्शन, रैली और धरने का आयोजन किया गया। 

    संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने एक प्रेस बयान में कहा कि वे संबंधित उपमंडल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए। संघ की मांग है कि सरकार इस अधिसूचना को वापस ले। यदि सरकार इस अधिसूचना को वापस नहीं लेती है, तो संघ अपने आंदोलन को और तेज करेगा, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

    शिक्षा मंत्री के साथ बनी सहमति का नहीं हुआ पालन

    जगदीश शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। 13 फरवरी 2024 को जारी अधिसूचना में बनाए गए क्लस्टर को केवल संसाधन साझा करने तक सीमित रखने पर सहमति बनी थी।

    नर्सरी से पांचवीं कक्षा का नियंत्रण पर हुई थी बात

    यह भी तय हुआ था कि नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य शिक्षकों, केंद्रीय मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पास रहेगा। वहीं, छठी से 12वीं कक्षा तक स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य के अधीन रहेगा। 

    प्रधानाचार्य को पूर्ण नियंत्रण देने का विरोध

    23 सितंबर को जारी अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण प्रधानाचार्य को दे दिया गया है, जो प्राथमिक शिक्षकों के हितों के खिलाफ है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की सभी 141 खंड कार्यकारिणी ने कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया है।

