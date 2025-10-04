Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal School Sports: हिमाचल दो राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी करेगा, इन तीन में से दो जगह का होगा चयन

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    Himachal Pradesh School Sports हिमाचल सरकार स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगी। शिक्षा विभाग दिसंबर या जनवरी में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा जिसमें देशभर से लगभग 45 टीमें भाग लेंगी। नालागढ़ ऊना या पांवटा साहिब में से एक स्थान को आयोजन स्थल के रूप में चुना जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की खेलों में रुचि बढ़ाना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिमाचल दो राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी करेगा। प्रतीकात्मक फोटो

    अनिल ठाकुर, शिमला। Himachal Pradesh School Sports, हिमाचल प्रदेश में स्कूल स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब नई पहल करने जा रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय राज्य में छात्राओं की अंडर-19 हैंडबॉल व छात्रों की अंडर-14 वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। दोनों प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर की होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल इसकी मेजबानी करेगा। देशभर के स्कूलों से खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित बैठक में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है।

    दिसंबर या जनवरी में होगी प्रतियोगिता

    यह प्रतियोगिता इस साल दिसंबर महीने या फिर अगले साल जनवरी महीने में आयोजित की जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इस दिशा में प्रयास तेज कर दिया है। जल्द ही इसके लिए तिथि तय कर दी जाएगी।

    दिसंबर में होने हैं पंचायत चुनाव व शीतकालीन स्कूल परीक्षाएं

    दिसंबर में पंचायत चुनाव होने हैं। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं भी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करवाई जा रही हैं। इसलिए अभी आयोजन की तिथि तय नहीं की गई है। चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटियां लगती हैं, इसके अलावा स्कूलों में भी पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं।

    नालागढ़, ऊना या पांवटा साहिब में से एक स्थान पर होगा आयोजन 

    विभाग का कहना है कि जल्द ही आयोजन स्थल व प्रतियोगिता की तिथि तय कर दी जाएगी। नालागढ़, पांवटा साहिब व ऊना तीन जिलों में से किसी एक स्थान को फाइनल किया जाएगा।

    45 टीमें हिस्सा लेंगी

    राष्ट्रीय स्तर की यह खेलकूद प्रतियोगिता होगी। इसमें देशभर से 45 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कुछ निजी स्कूलों की टीमें भी भाग ले सकती हैं। हैंडबाल, वॉलीबाल में हिमाचल का प्रदर्शन शानदार रहा है। हिमाचल की सात बेटियां हैंडबॉल की भारतीय टीम का हिस्सा बनी हैं। इसी तरह वॉलीबाल में भी हिमाचल के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन देश-विदेश में करते रहे हैं।

    स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हैंडबाल और वॉलीबाल की स्कूल स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दिसंबर या जनवरी महीने में यह आयोजन होगा। जल्द ही इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। इसका मकसद विद्यार्थियों की खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना व उनका मनोबल बढ़ाना है। 

    -आशीष कोहली, निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग

    यह भी पढ़ें- हिमाचल में पंचायत चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं में बड़ा फेरबदल, विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिए आदेश

    यह भी पढ़ें- Shimla News: 45 साल का शख्स आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया 6 वर्षीय बच्ची को, मां पहुंची तो हरकत देख रह गई दंग