Himachal School Sports: हिमाचल दो राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी करेगा, इन तीन में से दो जगह का होगा चयन

अनिल ठाकुर, शिमला। Himachal Pradesh School Sports, हिमाचल प्रदेश में स्कूल स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब नई पहल करने जा रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय राज्य में छात्राओं की अंडर-19 हैंडबॉल व छात्रों की अंडर-14 वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। दोनों प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर की होंगी।

हिमाचल इसकी मेजबानी करेगा। देशभर के स्कूलों से खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित बैठक में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। दिसंबर या जनवरी में होगी प्रतियोगिता यह प्रतियोगिता इस साल दिसंबर महीने या फिर अगले साल जनवरी महीने में आयोजित की जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इस दिशा में प्रयास तेज कर दिया है। जल्द ही इसके लिए तिथि तय कर दी जाएगी।

दिसंबर में होने हैं पंचायत चुनाव व शीतकालीन स्कूल परीक्षाएं दिसंबर में पंचायत चुनाव होने हैं। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं भी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करवाई जा रही हैं। इसलिए अभी आयोजन की तिथि तय नहीं की गई है। चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटियां लगती हैं, इसके अलावा स्कूलों में भी पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं।

नालागढ़, ऊना या पांवटा साहिब में से एक स्थान पर होगा आयोजन विभाग का कहना है कि जल्द ही आयोजन स्थल व प्रतियोगिता की तिथि तय कर दी जाएगी। नालागढ़, पांवटा साहिब व ऊना तीन जिलों में से किसी एक स्थान को फाइनल किया जाएगा।