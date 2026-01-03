हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगा नए वेतनमान का 50% एरियर, CM सुक्खू के समक्ष रखे कार्यसमिति में पारित 4 प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे के 50% एरियर का भुगतान होगा। इससे बोर्ड पर 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन 70 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे की एरियर की 50 फीसद राशि देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन पर इस फैसले से 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बोर्ड के 700 से ज्यादा कर्मचारियों ने ये विकल्प चुना था। उन्हें इससे वित्तीय लाभ मिलना तय है।
2016 से 22 तक की अवधि का लाभ मिलेगा
बोर्ड के आदेश मुताबिक यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से 12 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए देय वेतन संशोधन के एरियर पर लागू होगा। एरियर भुगतान से जुड़ी अन्य शर्तें व नियम पहले की तरह यथावत रहेंगे।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
संशोधित वेतनमान में जिन कर्मचारियों ने तीसरा विकल्प 15 फीसद का चुना था, उन्हें ये लाभ मिलना है। इसमें तकनीकी व आफिस के सभी कर्मचारी लाभांवित होंगे। एएलएम, इलेक्ट्रीशियन, लाईन मैन, एसएसए कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जनरेशन विंग सहित मिनिस्ट्रिीयल कैडर कर्मचारियों को लाभ होगा।
कर्मचारियों का कैलेंडर जारी, सीएम से उठाई मांगें
विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस मौक पर उनके कैलेंडर का विमोचन किया। कार्यसमिति में पारित चार प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष रूप से आईटीआई एव नॉन आईटीआई कर्मचारियों की पद्दोन्नति में आए ठहराव को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की है।
