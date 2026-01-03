हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगा नए वेतनमान का 50% एरियर, CM सुक्खू के समक्ष रखे कार्यसमिति में पारित 4 प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे की एरियर की 50 फीसद राशि देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन पर इस फैसले से 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बोर्ड के 700 से ज्यादा कर्मचारियों ने ये विकल्प चुना था। उन्हें इससे वित्तीय लाभ मिलना तय है।

2016 से 22 तक की अवधि का लाभ मिलेगा बोर्ड के आदेश मुताबिक यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से 12 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए देय वेतन संशोधन के एरियर पर लागू होगा। एरियर भुगतान से जुड़ी अन्य शर्तें व नियम पहले की तरह यथावत रहेंगे।