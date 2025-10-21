Himachal Fire Incidents: हिमाचल में दीवाली की रात हुई 47 आग की घटनाएं, शिमला और कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान
हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात आग की 47 घटनाएं हुईं, जिनमें शिमला और कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन लापरवाही की आशंका है। अधिकारियों ने लोगों से पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दीवाली की रात आग की 47 घटनाएं पेश आई हैं। इनमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग की घटनाओं में 1.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और 19.50 करोड़ की संपत्ति को राख होने से बचाया गया है।
प्रदेश में हुई आग की 47 घटनाओं में 18 मकानों और गौशालाओं को नुकसान हुआ है, जबकि 29 जंगल व अन्य जगह लगी आग है। इसके कारण पेडों और घास आदि को नुकसान हुआ है।
पटाखों से झुलसे लोग
प्रदेश में दीवाली की रात पटाखे जलाने के दौरान कुछ लोगों के झुलसने की भी सूचना है। ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अकेले कांगड़ा जिले में ही 62 लोग पटाखों से झुलसने के बाद अस्पताल पहुंचे।
शिमला और कांगड़ा में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं
प्रदेश में दीवाली की रात हुई आग की घटनाओं में जिला शिमला में सबसे अधिक 11, कांगड़ा में 10 घटनाएं पेश आई हैं। दीवाली के अवसर पर कहीं पर भी किसी भी तरह का नुकसान न हो इसके लिए अग्निशमन विभाग के कर्मियों को मुस्तैद किया गया था। यही नहीं अग्निशमन कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई थी।
इसके साथ ही अस्पतालों में आग की चपेट में आने वालों के उपचार के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया था। जिससे आग की चपेट में आने वालों को तुंरत उपचार मिल सके।
प्रदेश में कहां कितनी आग की घटनाएं
- जिला घटनाएं नुकसान
- शिमला 11 45 लाख
- कांगड़ा 10 5.40 लाख
- हमीरपुर 05 21 लाख
- सोलन 05 15 लाख
- ऊना 05 43 हजार
- मंडी 04 1.50 लाख
- चंबा 03 10 हजार
- कुल्लू 02 50 लाख
- बिलासपुर 01 10 हजार
- सिरमौर 01 2 हजार
