Himachal Fire Incidents: हिमाचल में दीवाली की रात हुई 47 आग की घटनाएं, शिमला और कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दीवाली की रात आग की 47 घटनाएं पेश आई हैं। इनमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग की घटनाओं में 1.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और 19.50 करोड़ की संपत्ति को राख होने से बचाया गया है।

प्रदेश में हुई आग की 47 घटनाओं में 18 मकानों और गौशालाओं को नुकसान हुआ है, जबकि 29 जंगल व अन्य जगह लगी आग है। इसके कारण पेडों और घास आदि को नुकसान हुआ है। पटाखों से झुलसे लोग प्रदेश में दीवाली की रात पटाखे जलाने के दौरान कुछ लोगों के झुलसने की भी सूचना है। ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अकेले कांगड़ा जिले में ही 62 लोग पटाखों से झुलसने के बाद अस्पताल पहुंचे।