    वीरभद्र सिंह की विचारधारा के साथ चलने का संदेश, प्रियंका ने पढ़ाया एकजुटता का पाठ, राठौर की तारीफ के क्या मायने?

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    शिमला के रिज मैदान में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने वीरभद्र सिंह को महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों का अनुयायी बताया। प्रियंका ने राहुल गांधी की निडरता की सराहना की और पार्टी नेताओं को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। सोनिया गांधी ने प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में राठौर की तारीफ और सुक्खू-विक्रमादित्य के स्नेह ने सबका ध्यान खींचा।

    शिमला में प्रियंका वाड्रा का स्वागत करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण के बहाने हिमाचल के कांग्रेसियों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वीरभद्र जैसे नेता आज की राजनीति में कम मिलते हैं।

    जो रास्ता महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश को दिखाया, वीरभद्र ने वही रास्ता हिमाचल की जनता को दिखाया, हमें उसी रास्ते पर चलना है। वही कांग्रेस की मूल विचारधारा है।अगर राहुल गांधी निडर होकर सच बोलते हैं तो वह इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं।

    बोलीं, आज देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो पीआर, इंटरनेट मीडिया व इवेंट मैनेजमेंट से आगे बढ़कर देश हित व जनता के लिए काम करें। ऐसी राजनीति की जरूरत है जो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो। प्रियंका ने कहा कि हमें इस प्रदेश की वादियों को बचाना है।

    प्रियंका ने जहां एक ओर केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो वहीं पार्टी नेताओं को ईमानदारी से काम करने की नसीहत भी दी। इससे पहले कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सोनिया गांधी ने वीरभद्र की प्रतिमा का अनावरण किया। सोनिया ने भाषण नहीं दिया।

    राठौर की तारीफ के मायने निकालते रहे कार्यकर्ता

    कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंच से कुलदीप राठौर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन काफी मजबूत हुआ व आगे बढ़ा। इससे पहले रजनी पाटिल भी ठियोग के नारकंडा में आयोजित कार्यक्रम में राठौर की तारीफ कर रही थी। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता इसके मायने निकालते रहे कि आखिर यह तारिफ हो क्यों रही है। कहीं राठौर को दोबारा अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो नहीं सौंपी जा रही है।

    9 बजे पहुंचना शुरू हो गए थे लोग

    वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के लिए सुबह 9 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार को शिमला में वाहनों की आवाजाही ज्यादा होती है और ट्रैफिक जाम लगता है। इसलिए लोग सुबह जल्द ही पहुंचना शुरू हो गए थे। हालांकि पुलिस ने कार्यक्रम के लिए आने वाले लोगों के लिए शहर में जगह जगह अस्थायी पार्किंग बनाई थी ताकि उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े। 

    सुक्खू ने विक्रमादित्य को लगाया गले

    मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 11:25 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें गले लगया। सीएम सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अभिनेत्री भी गले मिले। 

    सोनिया को माता तुल्य कहकर किया संबोधित

    विक्रमादित्य सिंह ने सोनिया गांधी को माता तुल्य कहकर संबोधित किया। विक्रमादित्य जैसे ही मंच पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी व सीटियां बजाकर उनका स्वागत किया। कई देर तक पूरा माहौल नारेबाजी से गूंजा रहा।


