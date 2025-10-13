वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, अरसे बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंची सोनिया, विक्रमादित्य ने किया स्वागत तो सुक्खू ने लगाया गले

अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की रिज पर लगी प्रतिमा का सोमवार को अनावरण किया गया। सोनिया गांधी और प्रियंका ने रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सार्वजनिक कार्यक्रमों से कई सालों साल से दूरी बनाए रखने वाली सोनिया गांधी खुद वीरभद्र की प्रतिमा के अनावरण के लिए शिमला पहुंची।

11:25 बजे मुख्यमंत्री व प्रभारी रजनी पाटिल भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह समेत तमाम बढ़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे।