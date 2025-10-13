Language
    वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, अरसे बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंची सोनिया, विक्रमादित्य ने किया स्वागत तो सुक्खू ने लगाया गले

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:16 PM (IST)

    शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेता भी उपस्थित थे। प्रदेशभर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों ने नाटी नृत्य किया।

    वीरभद्र सिंह के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंची सोनिया गांधी व अन्य नेता। जागरण

    अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की रिज पर लगी प्रतिमा का सोमवार को अनावरण किया गया। सोनिया गांधी और प्रियंका ने रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सार्वजनिक कार्यक्रमों से कई सालों साल से दूरी बनाए रखने वाली सोनिया गांधी खुद वीरभद्र की प्रतिमा के अनावरण के लिए शिमला पहुंची।

    11:25 बजे मुख्यमंत्री व प्रभारी रजनी पाटिल भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह समेत तमाम बढ़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे। 

    शिमला रिज में कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद सोनिया गांधी, प्रियंका और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण 

    मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य को गले लगाया

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें गले लगाया। विक्रमादित्य पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। 

    प्रदेशभर से रिज पर पहुंचे लोग

    वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेशभर से सैकड़ों लोग शिमला पहुंचे हैं। इससे रिज पूरी तरह भर चुका है। इस वजह से रिज पर बैठने को लेकर बीच बीच में नोक-झोंक भी देखने को मिली।

    डिप्टी मेयर-पार्षद वीआईपी ब्लॉक में जाने से रोके

    कार्यक्रम के दौरान शिमला शहर की डिप्टी मेयर और पार्षदों को भी वीआईपी ब्लॉक में जाने से रोका गया। इनकी पुलिस के साथ खूब बहस हो गई।

    पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पहुंचे लोग

    प्रदेशभर से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने आए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोग पहुंचे व नाटी डालते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। 

