खुशवंत सिंह लिटफेस्ट: 'ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना के अधिकारियों की थी नासमझी', चिदंबरम के बाद मणिशंकर अय्यर का बयान आया

मनमोहन वशिष्ठ, कसौली (सोलन)। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने दावा किया है कि कि आपरेशन ब्लू स्टार सेना के वरिष्ठतम अधिकारियों की नासमझी थी। पंजाब में शांति स्थापित करने में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भूमिका निभाई। लोंगोवाल समझौता भी इसी नीति का हिस्सा था।

कसौली में खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के अंतिम दिन के पहले सत्र में मणिशंकर अय्यर ने वार्ताकार जवाहर सरकार के साथ भारत के भविष्य के लिए राजीव गांधी की विरासत का पुनर्मूल्यांकन विषय पर अपनी किताब 'द राजीव आइ न्यू' पर चर्चा करते हुआ यह दावा किया।

एक दिन पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि आपरेशन ब्लू स्टार के लिए केवल इंदिरा गांधी को दोषी ठहराना सही नहीं है, क्योंकि उस कार्रवाई में सेना, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे।



उन्होंने कहा कि राजीव गांधी दूरदर्शी व भारत के ऐतिहासिक महत्व को प्राथमिकता देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। श्रीलंका में शांति सेना भेजने का उनका निर्णय सही था। इस सत्र में आपरेशन ब्लू स्टार, एलटीटी व कश्मीर पंडितों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तमिल समस्या में भी उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई।

देश के ऐतिहासिक महत्व को समझते थे राजीव गांधी उन्होंने कहा, राजीव गांधी देश के ऐतिहासिक महत्व को समझते थे। इसलिए प्रधानमंत्री रहते हुए रामायण व महाभारत को दूरदर्शन पर दिखाया, जिससे घर-घर में रामायण देखी गई। राम मंदिर शिलान्यास सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कहा है कि इंडी गठबंधन अगर एकजुट होकर चुनाव लड़े तो भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। वर्तमान समय में राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, जो बहुदलीय सरकार चला सकते हैं।