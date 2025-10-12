खुशवंत सिंह लिटफेस्ट: 'दे विल शूट यू मैडम' पुस्तक पर चर्चा, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी पर क्या बोले पी चिदंबरम?

मनमोहन वशिष्ठ, सोलन। पूर्व गृहमंत्री एवं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि पंजाब में भिंडरांवाले को तैयार करने के पीछे इंदिरा गांधी की भूमिका थी। यह संवाद कसौली में जारी खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में शनिवार को पत्रकार हरिंद्र बवेजा की पुस्तक 'दे विल शूट यू मैडम' पर चर्चा के दौरान हुआ।



दरअसल बवेजा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पंजाब में अकालियों की ताकत को कम करने के लिए भिंडरांवाले को तैयार किया था, जिस पर चिदंबरम ने अनभिज्ञता प्रकट की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंदिरा ने इसके लिए प्राण भी गंवाए चिदंबरम का कहना था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए केवल इंदिरा गांधी को दोषी ठहराना सही नहीं है, क्योंकि उस कार्रवाई में सेना, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। इस पर बवेजा ने कहा कि बतौर पीएम उनकी अनुमति के बिना यह हो नहीं सकता था। चिदंबरम ने जवाब दिया कि इसके लिए इंदिरा गांधी ने अपने प्राण भी गंवाएं।

हत्यारों में से एक के बेटे को सांसद बनाया बवेजा ने कहा कि इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक के बेटे को सांसद बनाया गया है, इस पर चिदंबरम बोले कि कांग्रेस ने डाॅ. मनमोहन सिंह को लगातार 10 वर्ष के लिए पीएम भी बनाया। बवेजा ने कहा कि राहुल गांधी भी गोल्डन मंदिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1984 की घटना के लिए गांधी परिवार को माफी नहीं मिली है।

बवेजा की आत्मकथा में पत्रकारिता जीवन के अनुभव हरिंदर बवेजा की आत्मकथा में चार दशकों से अधिक के पत्रकारिता जीवन के अनुभव हैं। इसमें उन्होंने भारत और दुनिया के कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से की गई अपनी साहसी रिपोर्टिंग का वर्णन किया है।

कश्मीर में राजनीतिक एंगेजमेंट की कमी इसके अलावा पाकिस्तान, आतंकवाद, कश्मीर समस्या व आपरेशन ब्लू स्टार के बाद दिल्ली में हुए दंगे जैसे संश्लिष्ट मुद्दे चर्चा में रहे। इस दौरान देश के नेताओं की कश्मीर, पंजाब व मणिपुर के प्रति दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई। बवेजा का कहना था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कश्मीर में राजनीतिक एंगेजमेंट की कमी है। उनका दावा था कि जम्मू-कश्मीर में बढ़ते पर्यटकों की संख्या वहां की शांति का वास्तविक संकेत नहीं है।