'वीरभद्र सिंह की परंपरा निभा रहे CM सुक्खू', प्रियंका ने शिमला रिज से सुनाया चाय की दुकान का किस्सा

राज्य ब्यूरो, शिमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश से तबाही हुई। प्रदेश में लोगों के घर, खेत, पाठशालाएं बह गईं, लेकिन केंद्र से अब तक मदद नहीं मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति चुनाव के लिए होती है। यह गलत ढंग की राजनीति है। उन्होंने महात्मा गांधी और वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की। सीएम सुक्खू भी वीरभद्र की परंपरा निभा रहे प्रियंका वाड्रा ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गर्व का क्षण है। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का सोनिया गांधी ने अनावरण किया। वीरभद्र सिंह के कण-कण में हिमाचल था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके एक साथी ने कहा कि वह एक चाय की दुकान पर गए।

वहां लोगों ने बताया कि वीरभद्र सिंह का मिलनसार चरित्र था। वह कभी महसूस नहीं होने देते थे कि वह मुख्यमंत्री व राजा हैं। तब मैंने सोचा की कांग्रेस की असली परंपरा यही है। सीएम सुक्खू भी इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। सादगी से जीते हैं।