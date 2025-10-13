Language
    'वीरभद्र सिंह की परंपरा निभा रहे CM सुक्खू', प्रियंका ने शिमला रिज से सुनाया चाय की दुकान का किस्सा

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला में भाजपा पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव करने की बात कही और वित्तीय सहायता में कमी का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रशंसा करते हुए उन्हें वीरभद्र सिंह की परंपरा का निर्वाह करने वाला बताया और उनके विकास कार्यों की सराहना की।

    शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के दौरान प्रियंका वाड्रा व अन्य। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश से तबाही हुई। प्रदेश में लोगों के घर, खेत, पाठशालाएं बह गईं, लेकिन केंद्र से अब तक मदद नहीं मिली। 

    उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति चुनाव के लिए होती है। यह गलत ढंग की राजनीति है। उन्होंने महात्मा गांधी और वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की।

    सीएम सुक्खू भी वीरभद्र की परंपरा निभा रहे

    प्रियंका वाड्रा ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गर्व का क्षण है। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का सोनिया गांधी ने अनावरण किया। वीरभद्र सिंह के कण-कण में हिमाचल था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके एक साथी ने कहा कि वह एक चाय की दुकान पर गए।

    वहां लोगों ने बताया कि वीरभद्र सिंह का मिलनसार चरित्र था। वह कभी महसूस नहीं होने देते थे कि वह मुख्यमंत्री व राजा हैं। तब मैंने सोचा की कांग्रेस की असली परंपरा यही है। सीएम सुक्खू भी इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। सादगी से जीते हैं।

    महात्मा गांधी, नेहरू और वीरभद्र का दिखाया रास्ता हमारी मूल विचारधारा

    प्रियंका गांधी ने कहा हिमाचल के लिए खास प्रेम है। हमें इन वादियों को बचाना है, इन्हें सुरक्षित रखना है। यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल है। जो रास्ता वीरभद्र सिंह ने हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी-पंडित नेहरू ने दिखाया, उस रास्ते पर चलना है। वह हमारी मूल विचारधारा है। 

    राहुल गांधी निडर होकर बोलते हैं सच

    हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की है जो पीआर से आगे बढ़कर देश के हित व जनता के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि आज अगर राहुल गांधी निडर होकर सच बोलते हैं तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं। इस देश को आज ऐसी राजनीति चाहिए जो देश के विकास को प्रतिबद्ध रहे।

