वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट हूं, डिप्टी सीएम मुकेश बोले- वह अंत तक नाट आउट बैट्समैन रहे

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिमला के रिज मैदान पर सोमवार को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह वीरभद्र सिंह स्कूल आफ थॉट के स्टूडेंट है और उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्हें वीरभद्र सिंह के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।



अग्निहोत्री ने कहा कि वही इंसान अथवा नेता बड़ा होता है जिसे जाने के बाद याद किया जाए। अग्निहोत्री ने कहा कि जहां डा. परमार ने हिमाचल को बनाया। वहीं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने डा. परमार के इस हिमाचल में रंग भरने का काम किया। उन्होंने वीरभद्र सिंह को आधुनिक हिमाचल का शिल्पकार करार दिया और कहा कि वीरभद्र सिंह अंत तक नाट आउट बैटसमैन रहे।

वीरभद्र सिंह को इतना सत्कार देने से गदगद : प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कहा कि उन्हें इस मौके की इतनी खुशी की है कि उनके पास इजहार करने के लिए शब्द तक नहीं है। प्रतिभा सिंह ने इस अनावरण के लिए सोनिया गांधी का आभार जताया और कहा कि वीरभद्र सिंह को इतना सत्कार देने से वह गदगद हैं।



प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण उनके लिए भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास और जनता की सेवा हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, यही वीरभद्र सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।