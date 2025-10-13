'वीरभद्र सिंह एक नाम नहीं, बल्कि हिमाचल की आत्मा', भावुक हुए विक्रमादित्य, सुक्खू बोले- पूर्व CM से बहुत कुछ सीखा

राज्य ब्यूरो, शिमला। Virbhadra Singh, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें वीरभद्र सिंह के पुत्र होने पर गर्व है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह जीवनभर हिमाचल को आगे ले जाने के लिए समर्पित रहेंगे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह एक नाम नहीं, बल्कि हिमाचल की आत्मा थे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के सपने को साकार करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।



विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल का चहुंमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह हमेशा लोगों के विश्वास पर खरा उतरे और हिमाचल के विकास की इबारत लिखी। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा जननेता वही है जो सत्ता को जन सेवा का माध्यम मानता है और वीरभद्र सिंह ऐसी ही शख्सियत थे।