Army Bharti: शिमला के अवेरीपट्टी में 20 से 27 नवंबर तक होगी सेना भर्ती, युवाओं के लिए गाइडलाइन जारी
Army Bharti 2025 शिमला के रामपुर उपमंडल के अवेरीपट्टी में 20 से 27 नवंबर तक सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेना अधिकारियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। भर्ती स्थल पर सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने और युवाओं को गुमराह करने से रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।
जागरण संवाददाता, शिमला। Army Bharti 2025, जिला शिमला के रामपुर उपमंडल के तहत पृथी मिलिट्री स्टेशन अवेरीपट्टी में 20 से 27 नवंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रस्तावित भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर आज यहां उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने सेना अधिकारियों को भर्ती रैली के लिए हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। भर्ती स्थल पर सभी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि भर्ती के लिए आने वाले युवाओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
कोई गुमराह न कर सके, प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां रहेंगी सतर्क
उपमंडल दंडाधिकारी रामपुर को उपमंडल स्तर पर बैठक कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि भर्ती के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी युवा को गुमराह न कर सके। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर सतर्क रहेंगी। भर्ती के दौरान सारी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
ठहरने के लिए उचित दाम पर जगह उपलब्ध होगी
इसके अतिरिक्त, उन्होंने भर्ती के दौरान अवेरीपट्टी में बिजली और पानी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। भर्ती के लिए आने वाले युवाओं को ठहरने के लिए उचित दामों पर जगह उपलब्ध हो इस बात का खास ध्यान रखने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिए।
प्रमाणपत्र जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे शिक्षा व खेल प्रतिनिधि
सेना अधिकारियों ने भर्ती के दौरान युवाओं के शिक्षा और खेल से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शिक्षा और खेल विभाग के प्रतिनिधियों की उपलब्धता, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए भर्ती स्थल पर उपयुक्त मात्रा में पुलिस बल, अस्पताल प्रबंधन से मेडिकल टीम, फायर टीम, साफ-सफाई, पानी के टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, अतिरिक्त बसों की उपलब्धता सहित भर्ती स्थल के नजदीक बसों के रुकने के स्थान चिह्नित करने का भी अनुरोध किया।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में निदेशक सेना भर्ती कार्यालय शिमला कर्नल मनीष सिंह, सूबेदार मेजर जीएस यादव सहित जिला प्रशासन से अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
