GST में कटौती के बाद भी ग्राहकों को लाभ न देने वाले कारोबारियों की खैर नहीं, विभाग ने जारी किया शिकायत के लिए नंबर

GST Complaint Number मंडी जिले के सुंदरनगर और नेरचौक में जीएसटी विभाग ने पांच कारोबारियों के परिसरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जीएसटी में कटौती के बाद भी ग्राहकों को लाभ न देने की शिकायतों पर की गई। टीम ने खरीद और बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए। संयुक्त आयुक्त डा. विनोद कश्यप ने व्यापारियों से ग्राहकों को जीएसटी छूट का लाभ देने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, मंडी। GST Complaint Number, नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू के बाद भी ग्राहकों को कम दाम का लाभ न देने वाले कारोबारियों पर जीएसटी विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंडी जिले के सुंदरनगर व नेरचौक में जीएसटी ऊना जोन की दो टीमों ने पांच कारोबारियों के परिसर में दबिश देकर सामान की खरीद व बिक्री से संबंधित रिकार्ड खंगाला।

जीएसटी विभाग की यह कार्रवाई देर रात तक चली। पांचों कारोबारियों के यहां से खरीद व बिक्री के बिल भी कब्जे में लिए हैं। यह कार्रवाई जीएसटी ऊना जोन के संयुक्त आयुक्त डा. विनोद कश्यप के नेतृत्व में हुई है।

शनिवार को जीएसटी की टीम ने सुंदरनगर के दो मनियारी व कंफेक्शनरी विक्रेताओं के यहां दबिश डाली थी। वहां भी कार्रवाई देर रात तक चली। रविवार को नेरचौक बाजार में तीन बड़े कारोबारियों के यहां तीन अलग अलग टीमों ने एक ही समय में दबिश दी। तीनों मनियारी व स्टेशनरी के बड़े कारोबारी है।

पटाखों की खरीद के बिल भी जांचे जांच अधिकारियों ने पटाखों की खरीद के बिल भी जांचे। जीएसटी ऊना जोन के संयुक्त आयुक्त डा. विनोद कश्यप ने प्रदेश के सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को दी गई जीएसटी छूट का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

मंडी जिला के सुंदरनगर व नेरचौक में कार्रवाई उन्होंने कहा कि विभाग को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ व्यापारी ग्राहकों को बिल नहीं दे रहे हैं, जिससे सरकार की छूट का वास्तविक फायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा है। बीते चार दिनों में विभाग ने कार्रवाई करते हुए मंडी जिला के सुंदरनगर में चार व नेरचौक के तीन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दबिश कर रिकार्ड अपने कब्जे में लिया है।

प्रथम दृष्ट्या यह मामला जीएसटी नियमों के उल्लंघन व ग्राहकों को छूट का लाभ न देने से जुड़ा प्रतीत होता है। विभाग अब इन मामलों की गहनता से जांच कर रहा है। व्यापारी ग्राहक को पूरा बिल दें विनोद कश्यप ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापारी को ग्राहकों को बिना बिल के सामान नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे हर ग्राहक को जीएसटी बिल दें, ताकि सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे खरीदारी करते समय बिल अवश्य लें, ताकि उन्हें मिलने वाला लाभ सुनिश्चित हो सके।