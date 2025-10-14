Himachal Panchayat Chunav: चंबा व मंडी की कई पंचायतों में 2022 की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां अमान्य घोषित, नई तिथि जारी
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चंबा और मंडी जिलों की कुछ पंचायतों की 2022 की मतदाता सूचियों को रद्द कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सूचियां गलती से 2025 की जगह 2022 के आधार पर तैयार की गई थीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने नई अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार अब इन पंचायतों में मतदाता सूचियां फिर से तैयार की जाएंगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चंबा व मंडी जिलों की कुछ पंचायतों में 2022 की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को अमान्य घोषित कर दिया है। आयोग ने पाया कि जिला चंबा में भरमौर के अंतर्गत ओरा, बजोल व होली और जिला मंडी के विकास खंड निहरी की जुहारी, बिहली, बोई व शिगल पंचायत की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां वर्ष 2025 की अपेक्षा गलती से वर्ष 2022 के आधार पर तैयार की गई थीं। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने पूरी प्रक्रिया को दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत संबंधित पंचायतों में ड्राफ्ट मतदाता सूची दोबारा तैयारी की जाएगी ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
निर्देशों का पालन न करने से त्रुटि
राज्य निर्वाचन आयोग ने माना कि पूर्व में जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया, जिस कारण ड्राफ्ट सूचियों में त्रुटि हुई। इसलिए आयोग ने पहले की प्रक्रिया को निरस्त कर नया कार्यक्रम जारी किया है।
नई तिथियां और कार्यक्रम
- ग्रामसभा की विशेष बैठक बुलाना 15 अक्टूबर
- ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करना 16 अक्टूबर
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 अक्टूबर
- दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 18 से 27 अक्टूबर
- दावे व आपत्तियों का निपटारा 31 अक्टूबर तक
- अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक
- अपीलों का निपटारा 11 नवंबर तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 13 नवंबर
