Himachal Panchayat Chunav: चंबा व मंडी की कई पंचायतों में 2022 की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां अमान्य घोषित, नई तिथि जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चंबा व मंडी जिलों की कुछ पंचायतों में 2022 की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को अमान्य घोषित कर दिया है। आयोग ने पाया कि जिला चंबा में भरमौर के अंतर्गत ओरा, बजोल व होली और जिला मंडी के विकास खंड निहरी की जुहारी, बिहली, बोई व शिगल पंचायत की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां वर्ष 2025 की अपेक्षा गलती से वर्ष 2022 के आधार पर तैयार की गई थीं। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने पूरी प्रक्रिया को दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया है।



राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत संबंधित पंचायतों में ड्राफ्ट मतदाता सूची दोबारा तैयारी की जाएगी ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी रहे।