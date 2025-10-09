Language
    Himachal Panchayat Chunav: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की सिफारिश, डीसी ने सरकार को भेजे पत्र

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की सिफारिश की गई है। डीसी ने सरकार को पत्र लिखकर चुनाव टालने के पीछे कोरोना वायरस का खतरा और विकास कार्यों में बाधा आने जैसे कारणों का हवाला दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की तैयारी कर ली है, मतदाता सूची भी अपडेट हो चुकी है। अब सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है।

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की सिफारिश की गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण टीम, हमीरपुर। Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल में आगामी दिसंबर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों को टालने की तैयारी है। इस संबंध में उपायुक्तों ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आपदा का हवाला देकर चुनाव टालने की मांग रखी है।

    जिला उपायुक्तों ने पंचायत चुनाव टालने की सिफारिश की है। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2025 में मानसून के दौरान भारी आपदा के कारण जान व माल का बहुत नुकसान हुआ है। इसमें सरकारी संपत्तियों भवनों, सड़कों, पुलों और निजी संपत्तियों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है।

    ऐसे में आपदा राहत कार्य में अधिकारी और कर्मचारी व्यस्त हैं। इनसे चुनाव का कार्य करवाया जा रहा है। ऐसे में आपदा राहत कार्यों को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चुनाव को टाला जाए।

    जिला हमीरपुर के उपायुक्त ने इस संबंध में सरकार को पत्र भेजा है। उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने इस संबंध में सचिव पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा है। उन्होंने बरसात के कारण हुए भारी नुकसान का हवाला देते हुए यह मांग उठाई है। 

    उन्होंने लिखा है कि भारी बरसात के कारण गांव के रास्ते व सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में इस समय पंचायत चुनाव करवाना व्यवहारिक नहीं है। लोगों की निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में पंचायत चुनाव को टाल देना चाहिए। 

    बरसात के मौसम में हुआ भारी नुकसान

    हिमाचल प्रदेश में इस बरसात के मौसम में भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा बरसात में चार सौ से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 

    दिसंबर में चुनाव करवाने की तैयारी में आयोग 

    प्रदेश में दिसंबर महीने में चुनाव करवाने की तैयारी है। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट चुका है। मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है। वहीं आरक्षण रोस्टर जारी करने की भी तैयारी की जा रही है। 

    3577 पंचायतों में चुनाव हैं प्रस्तावित

    हिमाचल प्रदेश की 3577 पंचायतों में चुनाव करवाए जाना प्रस्तावित है। पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान व वार्ड पंच के पदों को लेकर मतदान होगा। इसके अलावा 91 ब्लाॅक समिति के 1600 सदस्यों के चयन को भी मतदान होगा। 12 जिला परिषद के 249 सदस्यों के चुनाव को लेकर मतदान प्रस्तावित है। 

    40 शहरी निकायों में भी होने हैं चुनाव

    पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जनवरी से पूर्व होने हैं। जबकि 40 के करीब शहरी निकायों के चुनाव जनवरी से पूर्व होने हैं। जबकि बाकी निकायों के चुनाव अप्रैल से पूर्व करवाए जाने हैं। 

