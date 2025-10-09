हिमाचल में पंचायत चुनाव पर शुरू हुआ संग्राम, भाजपा नेता हुए आक्रामक, ...चुनाव से भाग रही कांग्रेस की अलोकप्रिय सरकार

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जमवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया पंचायती राज चुनावों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है, जिससे साफ दिख रहा है कियह लोग पंचायती राज चुनावों को 2 वर्ष आगे ले जाना चाहते हैं।

पहले मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव देना कि पंचायती राज चुनाव को आगे ले जाओ, फिर चुनाव आयोग के साथ सीधा टकराव, वोटर लिस्ट पूरी न होने का बहाना बनाना, सरकार द्वारा लगातार यह कहना कि जनगणना नहीं हुई इसलिए चुनाव नहीं हो सकता, उसके उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को चुनावी प्रक्रिया के बीच डालना।



ऐसे अनेकों उदाहरण तो पहले भी हमारे समक्ष आ चुके हैं। अब तो हद ही हो गई है, राज्य के कई जिलों के डीसी ने सचिव पंचायतीराज को चुनाव टालने को पत्र लिखे है। इसमें आपदा के कारण निजी व सरकारी संपत्ति, सड़कों और रास्तों को हुए नुकसान का हवाला दिया गया है। मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य शुरू किए गए है।