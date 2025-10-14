CM सुक्खू के मंडी दौरे के बीच नेरचौक में धरने पर बैठे भाजपा विधायक गांधी, मेडिकल यूनिवर्सिटी पर गरमाई सियासत

जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज के दौरे पर हैं। इस बीच स्थानीय बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी और अन्य नेता मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा नेता अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सरकाघाट को स्थानांतरित करने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। गत दिनों सीएम सुक्खू ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट स्थानांतरित करने का ऐलान किया था। इसके विरोध में भाजपा विधायक धरने पर बैठ गए हैं।

बल्ह के विधायक सहित जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा और भाजपा कार्यकर्ता नेरचौक मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। किस मंशा से सीएम यूनिवर्सिटी स्थानांतरित कर रहे सीएम : विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और एक तिथि जारी कर सरकाघाट में जमीन देखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से यूनिवर्सिटी बल्ह में कार्यरत है और बेहतर कार्य कर रही है।