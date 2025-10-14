CM सुक्खू के मंडी दौरे के बीच नेरचौक में धरने पर बैठे भाजपा विधायक गांधी, मेडिकल यूनिवर्सिटी पर गरमाई सियासत
मुख्यमंत्री सुक्खू के नेरचौक दौरे के बीच, भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी विश्वविद्यालय के मुद्दे पर धरने पर बैठ गए। इस घटना ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। विधायक के इस कदम से विश्वविद्यालय का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे सियासी माहौल गरमा गया है।
जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज के दौरे पर हैं। इस बीच स्थानीय बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी और अन्य नेता मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।
भाजपा नेता अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सरकाघाट को स्थानांतरित करने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। गत दिनों सीएम सुक्खू ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट स्थानांतरित करने का ऐलान किया था। इसके विरोध में भाजपा विधायक धरने पर बैठ गए हैं।
बल्ह के विधायक सहित जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा और भाजपा कार्यकर्ता नेरचौक मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए।
किस मंशा से सीएम यूनिवर्सिटी स्थानांतरित कर रहे सीएम : विधायक
इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और एक तिथि जारी कर सरकाघाट में जमीन देखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से यूनिवर्सिटी बल्ह में कार्यरत है और बेहतर कार्य कर रही है।
यहां पर भी यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण के लिए पर्याप्त जगह है, इसके बावजूद न जाने किस मंशा से मुख्यमंत्री इस यूनिवर्सिटी को बल्ह से सरकाघाट ले जाना चाहते हैं।
प्रदर्शन और उग्र किया जाएगा
विधायक ने साफ कहा कि आज मुख्यमंत्री बल्ह दौरे पर आ रहे हैं, इस दौरान उनका स्वागत किया जाएगा तथा अपनी मांग भी उनके समक्ष रखेंगे। अगर मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर हामी भरी तो इससे संबंधित घोषणा की तो वह अपना धरना समाप्त कर देंगे, लेकिन अगर हमारी मांग पर गौर नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन और उग्र कर दिया जाएगा।
