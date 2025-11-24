हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विनय कुमार की नियुक्ति के बाद प्रतिभा सिंह की क्या रहेगी अब रणनीति? खुलकर दी प्रतिक्रिया
हिमाचल कांग्रेस में विनय कुमार की नियुक्ति के बाद, प्रतिभा सिंह ने पार्टी के निर्णय का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हिमाचल में कांग्रेस को मजबूत करना है और वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगी। उन्होंने पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने विनय कुमार की नियुक्ति के बाद प्रतिक्रिया दी है। प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय आलाकमान का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आलाकमान जो दायित्व सौंपेगा, उसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। शिमला स्थित निजी निवास होलीलाज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।
प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग और अथक परिश्रम से आज प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा है और इसी मजबूती की बदौलत प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।
विनय कुमार को दी बधाई
नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार को नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई और शुभकामना दी हैं। उन्होंने कहा कि संगठन पूर्व की भांति एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा और आगामी समय में कांग्रेस को प्रदेश में और मजबूती मिलेगी।
संगठन और सरकार की मजबूती के लिए करेंगी कार्य
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को और मजबूत बनाने के लिए वह नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार के साथ मिलकर संगठन और सरकार दोनों की मजबूती के लिए एकजुटता के साथ कार्य करती रहेंगी।
