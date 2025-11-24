हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विनय कुमार की नियुक्ति के बाद प्रतिभा सिंह की क्या रहेगी अब रणनीति? खुलकर दी प्रतिक्रिया

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने विनय कुमार की नियुक्ति के बाद प्रतिक्रिया दी है। प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय आलाकमान का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आलाकमान जो दायित्व सौंपेगा, उसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। शिमला स्थित निजी निवास होलीलाज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।



प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग और अथक परिश्रम से आज प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा है और इसी मजबूती की बदौलत प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।