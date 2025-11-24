शिमला में कार पार्क करते अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, पूर्व सैनिक पटवारी की मौके पर मौत, भतीजी भी थी सवार

जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला शहर के साथ लगते ढांडा में रविवार देर रात एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बालूगंज थाना अंतर्गत लोअर ढांडा क्षेत्र में उस समय हुआ, जब एक व्यक्ति अपनी कार घर के नजदीकखड़ी करने की कोशिश कर रहा था और वाहन बैक करते हुए अचानक बेकाबू हो गया।

जानकारी के अनुसार कार में उस समय उनकी भतीजी भी मौजूद थी, जिसे उन्होंने पहले उतार दिया था। इसके बाद वह कार को घर के पास पार्क करने लगे, लेकिन अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधा खाई में जा गिरी।

कार गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग कार गिरने की आवाज सुनते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल हालत में चालक को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।