शिमला में कार पार्क करते अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, पूर्व सैनिक पटवारी की मौके पर मौत, भतीजी भी थी सवार
शिमला के ढांडा में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बालूगंज थाना क्षेत्र में कार बैक करते समय वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। मृतक राकेश कुमार, सेना से सेवानिवृत्त होकर पटवारी के पद पर कार्यरत थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और परिवार में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला शहर के साथ लगते ढांडा में रविवार देर रात एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बालूगंज थाना अंतर्गत लोअर ढांडा क्षेत्र में उस समय हुआ, जब एक व्यक्ति अपनी कार घर के नजदीकखड़ी करने की कोशिश कर रहा था और वाहन बैक करते हुए अचानक बेकाबू हो गया।
जानकारी के अनुसार कार में उस समय उनकी भतीजी भी मौजूद थी, जिसे उन्होंने पहले उतार दिया था। इसके बाद वह कार को घर के पास पार्क करने लगे, लेकिन अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधा खाई में जा गिरी।
कार गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग
कार गिरने की आवाज सुनते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल हालत में चालक को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
सेना से सेवानिवृत्ति के बाद बतौर पटवारी कार्यरत थे राकेश
मृतक की पहचान 48 वर्षीय राकेश कुमार उर्फ पिंकू के रूप में हुई है, जो सेना से सेवानिवृत्ति के बाद शिमला में पटवारी के पद पर कार्यरत थे। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि कार बैक करते समय नियंत्रण खो बैठी, जिसके कारण यह दर्दनाक दुर्घटना हुई।
पत्नी व बेटा-बेटी बेहाल
इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। राकेश के अचानक निधन से उनकी पत्नी, बेटा और बेटी रो-रोकर बेहाल हैं।
सहकर्मियों व लोगों ने जताया निधन पर शोक
सेना में वर्षों तक सेवा देने के बाद उन्होंने नागरिक जीवन में भी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। स्थानीय लोगों और सहकर्मियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं।
