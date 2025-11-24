ऊना गोलीकांड का CCTV फुटेज आया सामने, होटल के बाहर बहस और अचानक युवा नेता की छाती में मारी गोली, ...मौके पर थे 10 शख्स
ऊना में युवा नेता आशु पर हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। होटल के बाहर हुई इस घटना में आशु को 5 गोलियां मारी गईं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।
जागरण टीम, गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में गत दिनों हुए गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। युवा कांग्रेस नेता आशु पुरी को सिर पर एक के बाद एक पांच गोलियां मारी गईं। इस वीडियो ने पूरे मामले में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
वीडियो में मौके पर 10 शख्स दिख रहे हैं। पुलिस ने तीन लोगों पर हत्या और आशु पुरी मृतक सहित उसके छह साथियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। एक शख्स अभी पुलिस जांच से बाहर था, अब उस तक भी पुलिस पहुंचेगी।
सीसीटीवी फुटेज में आशु पुरी घटनास्थल पर महेश कौशल के साथ खड़ा दिखाई देता है। इसी दौरान वीडियो में एक सरदार, जिसकी पहचान गुरजीत सिंह मान के रूप में हो रही है, आशु पूरी को गाड़ी में बैठाने का प्रयास करता है।
लेकिन तभी मौके पर आए पुरजिंदर मान ने अचानक आशु पुरी पर पहली गोली सीधे छाती पर चलाई, जिससे वह मौके पर ही नीचे गिर गया। इसके बाद उसके सिर में ताबड़तोड़ चार और गोलियां दाग दीं।
आशु पुरी के साथियों ने तलवारों से किया हमला
वीडियो में आगे स्पष्ट दिख रहा है कि गोली चलते ही आशु पुरी के साथी गाड़ी से तलवारें निकालकर पुरजिंदर सिंह मान, परविंदर संधू और जसविंद्र मान पर हमला कर देते हैं। इस अफरा तफरी के बीच जगजीत मान गाड़ी लेकर मौके से फरार हो जाता है।
युवा कांग्रेस नेता आशु पुरी का फाइल फोटो व मौके पर पाई गई गाड़ी।
हमले के तुरंत बाद आशु को अस्पताल ले गए साथी
आशु पुरी के साथी हमलावरों को तलवारों से बुरी तरह लहुलूहान कर देते हैं। इसके बाद वे आशु को उठाकर तुरंत एक कार में अस्पताल ले जाते दिखते हैं।
वीडियो की सत्यता की जांच बाकी
वीडियो किसने लीक किया, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, अभी तक इस बात की सत्यता भी नहीं है कि वीडियो असली है वीडियो से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हुई है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: रोगी मित्र भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी, योग्यता और वेतन किया गया तय, 1000 पदों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया
पूर्व विधायक रायजादा का है होटल
होटल के मालिक पूर्व विधायक सतपाल रायजादा पहले ही यह कह चुके हैं कि वीडियो फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है, ऐसे में वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के आशु पुरी गोलीकांड की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। देखें गोली मारने के बाद कैसे भागा आरोपित। pic.twitter.com/jz2q0hRVCR— Hans Raj (@Hansraj047) November 24, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।