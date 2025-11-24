ऊना गोलीकांड का CCTV फुटेज आया सामने, होटल के बाहर बहस और अचानक युवा नेता की छाती में मारी गोली, ...मौके पर थे 10 शख्स

जागरण टीम, गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में गत दिनों हुए गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। युवा कांग्रेस नेता आशु पुरी को सिर पर एक के बाद एक पांच गोलियां मारी गईं। इस वीडियो ने पूरे मामले में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

वीडियो में मौके पर 10 शख्स दिख रहे हैं। पुलिस ने तीन लोगों पर हत्या और आशु पुरी मृतक सहित उसके छह साथियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। एक शख्स अभी पुलिस जांच से बाहर था, अब उस तक भी पुलिस पहुंचेगी।

सीसीटीवी फुटेज में आशु पुरी घटनास्थल पर महेश कौशल के साथ खड़ा दिखाई देता है। इसी दौरान वीडियो में एक सरदार, जिसकी पहचान गुरजीत सिंह मान के रूप में हो रही है, आशु पूरी को गाड़ी में बैठाने का प्रयास करता है।



लेकिन तभी मौके पर आए पुरजिंदर मान ने अचानक आशु पुरी पर पहली गोली सीधे छाती पर चलाई, जिससे वह मौके पर ही नीचे गिर गया। इसके बाद उसके सिर में ताबड़तोड़ चार और गोलियां दाग दीं।

आशु पुरी के साथियों ने तलवारों से किया हमला वीडियो में आगे स्पष्ट दिख रहा है कि गोली चलते ही आशु पुरी के साथी गाड़ी से तलवारें निकालकर पुरजिंदर सिंह मान, परविंदर संधू और जसविंद्र मान पर हमला कर देते हैं। इस अफरा तफरी के बीच जगजीत मान गाड़ी लेकर मौके से फरार हो जाता है।