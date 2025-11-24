हिमाचल: रोगी मित्र भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी, योग्यता और वेतन किया गया तय, 1000 पदों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 1000 रोगी मित्र रखे जाएंगे। इन रोगी मित्रों को रखे जाने की वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मरीज को और बेहतर सेवाएं की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इन रोगी मित्रों को 15 हजार रुपये मासिक वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इन्हें आउटसोर्स आधार पर पांच वर्ष के लिए रखे जाने का प्रविधान किया गया है।



स्वास्थ्य विभाग में पहला मौका है जब रोगी मित्रों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के तहत 10 जमा दो के साथ नर्सिंग का प्रशिक्षण और नर्सिंग काउंसिल के पास पंजीकरण होना आवश्यक है।