हिमाचल: रोगी मित्र भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी, योग्यता और वेतन किया गया तय, 1000 पदों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश में रोगी मित्र के 1000 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। योग्यता और वेतन तय हो गया है। रोगी मित्र मरीजों और उनके परिजनों की सहायता करेंगे। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 1000 रोगी मित्र रखे जाएंगे। इन रोगी मित्रों को रखे जाने की वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मरीज को और बेहतर सेवाएं की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इन रोगी मित्रों को 15 हजार रुपये मासिक वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इन्हें आउटसोर्स आधार पर पांच वर्ष के लिए रखे जाने का प्रविधान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में पहला मौका है जब रोगी मित्रों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के तहत 10 जमा दो के साथ नर्सिंग का प्रशिक्षण और नर्सिंग काउंसिल के पास पंजीकरण होना आवश्यक है।
वित्त विभाग की मंजूरी से नियुक्ति का रास्ता साफ
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में रोगी मित्र रखे जाने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को पूरा कर इन रोगी मित्रों को रखा जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग साफ हो गया है।
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि रोगी मित्रों की तैनाती से अस्पतालों में भीड़ प्रबंधन, मरीज सुविधा और सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
ये कार्य करने होंग
- उपचार एवं परीक्षण से संबंधित जानकारी
- बुजुर्ग, दिव्यांग व गंभीर मरीजों की सहायता
- पंजीकरण एवं अस्पताल में दिशा-निर्देश देना
- मरीजों की सुविधा से जुड़े कार्यों में सहयोग
- मरीजों को संबंधित विभाग काउंटर तक पहुंचाने में सहायता
- ओपीडी व इमरजेंसी में मार्गदर्शन
- अस्पताल में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना
यह भी पढ़ें: हिमाचल कैबिनेट बैठक: 23 एजेंडा आइटम पर होगी चर्चा, 2 मंत्री रहेंगे अनुपस्थित; कार्यालय शिफ्ट करने पर हो सकता है निर्णय
युवाओं के रोजगार के अवसर मिलेंगे
स्वास्थ्य विभाग में एक हजार रोगी मित्रों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में जो घोषणा की थी, वह पूरी होगी। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
-कर्नल धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।