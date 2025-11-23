हिमाचल कैबिनेट बैठक: 23 एजेंडा आइटम पर होगी चर्चा, 2 मंत्री रहेंगे अनुपस्थित; कार्यालय शिफ्ट करने पर हो सकता है निर्णय

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को शिमला में होगी। राज्य मुख्यालय से भीड़भाड़ को कम करने की मुहिम के तहत प्रदेश सरकार राज्य सूचना आयोग को शिमला से धर्मशाला लेकर जाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले सकती है। इससे पहले इस विषय पर पहले मंत्रिमंडलीय बैठक में चर्चा हो चुकी है।



सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में सरकार शिमला की प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर टेंडर संबंधी विषय पर दोबारा निर्णय ले सकती है।

बैठक के लिए 23 एजेंडा आइटम मंत्रिमंडल बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट ब्रांच के पास 23 एजेंडा आइटम प्राप्त हुए हैं। बिजली परियोजनाओं पर राजस्व कर लगाने के प्रस्ताव फिर सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी नीति राज्य की विद्युत आने वाली आमदनी को बढ़ाने में सहायक होगी।