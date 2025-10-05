Language
    कुल्लू दुष्कर्म मामला, एसडीएम की शिकायत पर महिला के विरुद्ध जबरन वसूली का केस हुआ दर्ज, लगाए गंभीर आरोप

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    Kullu SDM Assault Case कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। महिला पर घर में जबरन घुसने मारपीट करने और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कुल्लू दुष्कर्म मामले में एसडीएम की शिकायत पर महिला के विरुद्ध भी केस दर्ज हो गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। Kullu SDM Assault Case, कुल्लू के एसडीएम रहे एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने महिला के विरुद्ध जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गृह अतिचार, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, पिटाई करने व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इन सभी आरोपों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में शुक्रवार को मामला दर्ज किया है।

    कार्यालय में आकर पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप

    पुलिस को दी लिखित शिकायत में विकास शुक्ला ने बताया कि वह वर्तमान में एसडीएम सुजानपुर के पद पर कार्यरत हैं। पहले वह कुल्लू में तैनात थे। 24 सितंबर 2024 को एक महिला बिना किसी अनुमति के उनके सरकारी आवास में जबरन घुस आई। महिला ने वहां पहुंचकर उनकी पिटाई व दुर्व्यवहार किया तथा उन्हें लगातार परेशान और प्रताड़ित करती रही।

    जबरन वसूली की कोशिश की

    शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि महिला ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, जबरन वसूली की कोशिश की और बार-बार धमकियां भी दीं। शुक्ला ने कहा कि इस घटना से उन्हें न केवल मानसिक व शारीरिक रूप से क्षति पहुंची है, बल्कि उनके पद की गरिमा भी आहत हुई है।

    आरोप, महिला की हरकतें गंभीर प्रकृति की

    उन्होंने आरोप लगाया कि महिला की ओर से की गई हरकतें गंभीर प्रकृति की हैं व कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपों की जांच आरंभ कर दी है।

    प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि उक्त दिन महिला किस उद्देश्य से सरकारी आवास में घुसी और वहां क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई। 

    महिला ने करवाया है दुष्कर्म का केस दर्ज

    महिला ने विकास शुक्ला पर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत महिला थाना कुल्लू में केस दर्ज करवाया है। महिला ने भी 24 सितंबर को एसडीएम आवास पर उसकी पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है।

