कुल्लू दुष्कर्म मामला, एसडीएम की शिकायत पर महिला के विरुद्ध जबरन वसूली का केस हुआ दर्ज, लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, मंडी। Kullu SDM Assault Case, कुल्लू के एसडीएम रहे एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने महिला के विरुद्ध जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गृह अतिचार, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, पिटाई करने व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इन सभी आरोपों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में शुक्रवार को मामला दर्ज किया है।

कार्यालय में आकर पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप पुलिस को दी लिखित शिकायत में विकास शुक्ला ने बताया कि वह वर्तमान में एसडीएम सुजानपुर के पद पर कार्यरत हैं। पहले वह कुल्लू में तैनात थे। 24 सितंबर 2024 को एक महिला बिना किसी अनुमति के उनके सरकारी आवास में जबरन घुस आई। महिला ने वहां पहुंचकर उनकी पिटाई व दुर्व्यवहार किया तथा उन्हें लगातार परेशान और प्रताड़ित करती रही।

जबरन वसूली की कोशिश की शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि महिला ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, जबरन वसूली की कोशिश की और बार-बार धमकियां भी दीं। शुक्ला ने कहा कि इस घटना से उन्हें न केवल मानसिक व शारीरिक रूप से क्षति पहुंची है, बल्कि उनके पद की गरिमा भी आहत हुई है।